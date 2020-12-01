Жители уральского поселка добились компенсации за перебои с электричеством

В поселке Новый Кременкуль под Челябинском придумали, как решить застарелую проблему отключений электричества. Написав горы писем во все инстанции, одна из семей обратилась в суд с требованием компенсации за бензин, который она была вынуждена жечь в резервном генераторе, и... одержала победу. Суд признал расчеты верными и взыскал в пользу истцов не только стоимость бензина, но еще и неустойку, штраф за нарушение прав потребителей и компенсацию морального вреда.

- Мы живем в пяти километрах от Челябинска, но такое ощущение, что за сотни верст от цивилизации, - рассказал "РГ" глава семьи Андрей Китаев. - Отключения случаются постоянно. В этом году мы пробыли без электричества в общей сложности 128 часов. Все это время были вынуждены гонять генератор, который на случай перебоев - кстати, по рекомендации поселковой администрации - купили еще в 2017 году. То же самое были вынуждены делать и наши соседи. И все из-за аварийного состояния сетей - почти семикилометровая линия электропередачи состоит из одних скруток!

Обычно об отключениях жителей Нового Кременкуля предупреждают. Судя по объявлениям на сайте администрации, последний раз электричества не было 26 и 27 октября с девяти утра и до девяти вечера. Ранее - 3 и 4 сентября, 5 и 10 августа. Другими словами, пару раз в месяц поселок обесточивают в плановом порядке. Плюс аварии. 24 ноября мусоровоз задел один из столбов линии, возник обрыв, и оголенный провод заискрил в полутора метрах от газопровода. К счастью, обошлось без взрыва. Однако у одного из местных жителей сгорел трансформатор, у другого - дорогостоящая плата на газовом котле. Ущерб от таких неприятностей жителям поселка до сих пор никто не возмещал. Первыми пошли в суд Китаевы.

- Это был пробный шар, - поясняет Андрей. - Подсчитали расходы на генератор всего за неделю с 7 по 15 июля прошлого года - чеки-то храним. Вышла сумма 461 рубль - пять часов работы генератора, по 2,4 литра бензина в час по цене в 38,42 рубля за литр. Иск помог составить знакомый юрист.

Требования о компенсации адресовали к гарантирующему поставщику энергии - компании "Уралэнергосбыт". В суде ее представители попытались объяснить, что претензии направлены не по адресу - никакой ответственности за обслуживание и содержание воздушной линии электропередачи к поселку они не несут. Эта линия находится на балансе одной из сетевых организаций, которая очень некстати обанкротилась, и ее имущество уже распродается.

Однако суд эти доводы отклонил. Согласно пункту 30 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, гарантирующий поставщик несет ответственность в том числе и за действия сетевых организаций, привлеченных им для оказания услуг по передаче электроэнергии.

Другими словами, за перебои отвечает компания, заключившая договор с конечным потребителем. А возместив ему убытки, она имеет право взыскать их с конкретного виновника ЧП уже в порядке регресса. Законность такого "распределения ролей" в начале сентября подтвердила судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ.

С учетом отказа добровольно удовлетворить требования семьи Китаевых мировой суд потребовал возместить понесенные ей расходы на бензин, такую же сумму неустойки, 1,2 тысячи рублей штрафа и еще 1,5 тысячи компенсации морального вреда, а также расходы на законного представителя в суде - всего чуть более шести тысяч рублей.

Потребители вправе требовать компенсации не только за испорченные электроприборы, но и за расходы, которые они понесли во время отключений света

Вроде бы и не велика сумма, но это новый судебный прецедент, который позволит потребителям требовать компенсации не только за испорченные из-за перепадов напряжения электроприборы, но и за расходы, которые они понесли во время отключений.

- Дело даже не в деньгах, - поясняют люди. - Мы уже пять лет боремся с отключениями. Куда только не обращались - и в Ростехнадзор, и в минстрой, и в Государственную жилищную инспекцию. Всюду ответили, что вопросы энергоснабжения отнесены к полномочиям органов местного самоуправления. Местное самоуправление вместо какого-либо решения предложило нам купить бензиновые генераторы. А когда выяснилось, что у аварийных сетей есть собственник, даже прокуратура отступилась. В итоге муниципалитет ремонтировать линию не имеет права. Быть может, гарантирующий поставщик, которому придется платить за бездействие остальных, сможет как-то повлиять на эту ситуацию?