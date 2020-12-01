Как отстоять свои трудовые права онлайн

Пандемия коронавируса и массовый переход на удаленную работу создали все условия для перевода самых разных взаимодействий между людьми в онлайн-формат. Это удобно, быстро и безопасно. Не остался в стороне и Роструд. Ведомство, призванное решать конфликты между сотрудниками и работодателями, которых всегда было немало, продолжило развивать электронные сервисы на портале "Онлайнинспекция.РФ". И на сегодня пользователям доступно около двух десятков бесплатных онлайн-сервисов.

Работать из дома за время пандемии научились все. Теперь пришло время научиться отстаивать свои трудовые права онлайн. Фото: iStock

"Библиотека трудовых ситуаций" - настоящая приемная виртуальной трудовой инспекции на портале "Онлайнинспекция.РФ". Описания возможных проблем построены по принципу жизненных ситуаций, так что разобраться сможет любой обратившийся. Вникнув в суть проблемы, "Библиотека трудовых ситуаций" направит обратившегося на один из внутренних ресурсов виртуального "офиса" Роструда.

1. "Сообщить о проблеме" - интерактивный сервис. По сути, это приемная территориального органа Роструда. Туда можно сообщить о любой конфликтной ситуации, возникшей в процессе работы. Не платят зарплату? Зажимают отпуск? Нарушается техника безопасности? Инспектор труда получит обращение, прочитает, разберется в ситуации и примет меры, если таковые необходимы.

В 2020 году инспекторами труда было рассмотрено свыше 65 тысяч обращений граждан, поступивших через эту электронную приемную.

2. "Дежурный инспектор" - здесь можно получить онлайн-консультацию по трудовому законодательству. Оставляете свой вопрос и получаете ответ в течение трех рабочих дней. Виртуальный помощник уже предоставил более 114 тыс. консультаций.

3. "Чат-бот". Этот "младший брат" "Дежурного инспектора" появился на портале совсем недавно. Он позволяет сразу получить ответ на свой вопрос. Чат-боту помогает искусственный интеллект, с ответом на каждый вопрос помощник "Дежурного инспектора" становится умнее.

"Банк предприятий и организаций" позволяет узнать, были ли на предприятии случаи нарушения трудового законодательства

4. "Обсуждение" - сервис для более продвинутых пользователей. По сути, это традиционный форум, на котором можно обсудить свою ситуацию с другими пользователями, поделиться опытом, помочь кому-либо советом.

5. "Трудовой навигатор" - еще один очень полезный прикладной сервис. Если на работе случилась ситуация, из которой непонятно, как правильно выбираться, стоит поискать помощи здесь. Внутри содержатся пошаговые инструкции для решения 161 проблемного сюжета в области трудовых взаимоотношений.

6. "Перечень требований трудового законодательства" - небольшая, но очень толково подобранная библиотечка по трудовому праву.

7. "1000 вопросов и ответов". Здесь приведены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по трудовому праву. Они собраны в каталог, распределены по группам в зависимости от жизненной ситуации. Если не нашли нужный ответ, то всегда можно задать свой вопрос "Дежурному инспектору".

8. "Досудебное обжалование". Сотрудник Роструда отказался рассматривать поданную жалобу? Или принял такое решение, что ситуация стала только хуже? Обо всех таких ситуациях можно сообщить с помощью этого сервиса. Если проверка установит, что чиновник не прав, незаконное решение будет отменено, а права гражданина восстановлены.

9. "Памятки для работников и работодателей". Библиотека памяток, в которых цитаты и сноски на пункты законодательства о труде снабжены доступными разъяснениями. Сервис позволяет скачать нужную памятку в необходимый для распечатки формат, чтобы памятка всегда была под рукой.

10. "Электронный инспектор". Сервис для работодателей. Позволяет подготовиться к предстоящей проверке и заранее протестировать состояние дел в организации. Виртуальный инспектор проверит исполнение трудового законодательства и укажет на выявленные недочеты, чтобы их можно было самостоятельно исправить. За все время сервис провел 772 тыс. самопроверок, что позволило работодателям в случае устранения выявленных системой нарушений оградить себя от возможных штрафов на сумму 15,6 млрд рублей.

11. "Проверь трудовой договор". Очень полезный сервис для тех, кто устраивается на работу. Автоматически проверяет, соответствует ли трудовой договор требованиям законодательства.

12. "Банк типовых документов". Здесь есть готовые шаблоны практически любого документа, который может потребоваться службе по работе с персоналом. Эти формы выверены на соответствие законам и одобрены юристами Роструда.

13. "Банк предприятий и организаций". Позволяет узнать все о потенциальном работодателе, что может интересовать соискателя. Были ли на предприятии случаи нарушения трудового законодательства, задержки зарплаты или частые производственные травмы? Для работника он предложит информацию о потенциальных работодателях, а для бизнеса - о потенциальных партнерах.

Цитата

Михаил Иванков, руководитель Роструда:

"На протяжении последних пяти лет мы активно развиваем наш портал "Онлайнинспекция.рф". За это время пользователями системы стали около 9 млн человек, и их число продолжает расти. Это свидетельствует о востребованности тех инструментов, которые представлены на портале. В этом году мы запустили сразу четыре новых сервиса, которые станут отличными онлайн-помощниками как для работников, так и для работодателей. Кроме того, в связи с пандемией на портале функционирует отдельный раздел "Коронавирус: горячая линия", предоставляющий возможность направить обращение в Роструд, а также получить консультацию по соблюдению трудового законодательства в условиях коронавируса. Всего на сегодняшний день пользователям доступно уже около двух десятков различных сервисов. Главное, что все это доступно каждому в режиме онлайн 24/7 и абсолютно бесплатно".