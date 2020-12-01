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01.12.2020 14:58
Рубрика: Происшествия

Роспотребнадзор передал в суд материалы о концертах Басты в Петербурге

Текст: Владимир Кузьмин

После проверки концерта Басты в Санкт-Петербурге Роспотребнадзор передал материалы в суд, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Баста ответил на критику после концерта в Петербурге

"Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра", - заявила она на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Недопустимо в такой сложной эпидситуации проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей, которые и участвуют в таких мероприятиях, и могут принести инфекцию домой и на рабочие объекты, - считает Попова.

Премьер-министр Михаил Мишустин действия Роспотребнадзора поддержал.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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