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01.12.2020 00:00
Рубрика: Общество

С 1 декабря россиян начнут уведомлять об их праве на меры соцподдержки

Текст: Елена Манукиян
Россияне будут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале Госуслуг. Закон об этом вступает в силу 1 декабря.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Как рассказали в Минтруде, персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Например, родителям, зарегистрированным на портале "Госуслуг", с их согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до 3 лет в рамках нацпроекта "Демография". Персональное информирование смогут получать также пенсионеры, безработные и другие категории граждан о тех мерах соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
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"К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о тех мерах поддержки, которые им полагаются. Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи", - говорит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Всего сегодня в России реализуется свыше 3 тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек, рассказали в пресс-службе Минтруда. В ведомстве подчеркнули, что информирование граждан в личном кабинете на портале Госуслуг полноценно заработает до конца этого года. Получить персональную консультацию о своем праве на соцподдержку сегодня можно и в многофункциональных центрах. В дальнейшем Минтруд запустит еще один формат информирования - персональные консультации по телефонному номеру или через чат-бот единого контакт-центра, который планируют запустить во втором полугодии 2021 года.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Государственные интернет-услуги

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