Новости

Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям провинции Хама 03:21
ВМС США спишут Bonhomme Richard из-за последствий пожара на корабле 02:50
СМИ: Страны ОПЕК+ перенесли встречу на 3 декабря 02:24
Посол России в США выразил надежду на продуктивный диалог двух стран 01:58
Власти Ирландии начали снимать карантин 01:47
В Турции зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки 01:24
Столтенберг: НАТО продолжит наращивать присутствие в Черном море 00:54
Гидрометцентр: Декабрь на большей части Азиатской России будет теплым 00:44
Омбудсмен Татьяна Москалькова уйдет на карантин по коронавирусу 00:11
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 30.11.2020
Жители России возвращаются к "карантинной" модели потребления 30.11.2020
Ученые: Коронавирус оседает в мозгу человека, попав в него через нос 30.11.2020
СМИ сообщили о смерти командира КСИР 30.11.2020
В Индонезии тысячи людей спасаются бегством после извержения вулкана 30.11.2020
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии 30.11.2020
Мишустин выделил 10 млрд на доплаты врачам 30.11.2020
В Москве водитель выбросил пассажира из трамвая 30.11.2020
На матче Лиги чемпионов впервые в истории главным арбитром будет женщина 30.11.2020
Сотовые операторы обнулили тарифы для звонков на единый номер по COVID-19 30.11.2020
Названы самые частые нарушения ПДД в Москве 30.11.2020
Минобрнауки опровергло информацию о массовых отчислениях студентов-иностранцев 30.11.2020
На Дону ввели новые ограничения из-за распространения COVID-19 30.11.2020
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19 30.11.2020
На Солнце зафиксирована самая мощная за три года вспышка 30.11.2020
Премьер-министры России и Беларуси обсудили приоритеты сотрудничества 30.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
01.12.2020 02:24
Рубрика: Экономика

СМИ: Страны ОПЕК+ перенесли встречу на 3 декабря

Министерская встреча стран ОПЕК+, запланированная на первое декабря, перенесена на третье декабря. Совещание пройдет в формате видеоконференции, начало в 16.00 мск.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Что будет с ценой нефти после встречи ОПЕК+

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо, разосланное делегатам стран-участниц. Эту информацию подтвердили и два источника в ОПЕК. По данным собеседника агентства, время, которое есть до встречи, планируется использовать неформальных консультаций.

Ранее страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению об объемах сокращения добычи нефти в ближайшие месяцы 2021 года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Сокращение добычи нефти

Главное сегодня

Путин внес в ГД проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19
Рябков: Возможности диалога с США еще не исчерпаны
В Кремле призвали избегать резких движений по Приднестровью
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года