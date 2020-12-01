СМИ: Страны ОПЕК+ перенесли встречу на 3 декабря

Министерская встреча стран ОПЕК+, запланированная на первое декабря, перенесена на третье декабря. Совещание пройдет в формате видеоконференции, начало в 16.00 мск.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо, разосланное делегатам стран-участниц. Эту информацию подтвердили и два источника в ОПЕК. По данным собеседника агентства, время, которое есть до встречи, планируется использовать неформальных консультаций.

Ранее страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению об объемах сокращения добычи нефти в ближайшие месяцы 2021 года.