Снизить цены на жилье поможет документ, вступивший в силу 1 декабря

Зачем его создают, какие проблемы планируют решать с помощью этого ресурса и как все это отразится на ценах, "Российской газете" рассказал адвокат в сфере рынка недвижимости Олег Сухов.

Давайте сначала объясним, что из себя представляет Классификатор строительной информации?

Олег Сухов: Это информационный ресурс, размещаемый в Интернете и предназначенный для распределения информации о зданиях и сооружениях по классам, группам и видам. А также для обмена между информационными системами.

Цель его создания?

Олег Сухов: С его помощью можно будет идентифицировать строительные элементы в информационной модели на протяжении всего существования объекта капитального строительства. От проектирования до сноса.

По словам экспертов-разработчиков, это BIM ориентированный классификатор. BIM, напомню, технология создания 3D модели в строительстве для визуализации проекта и разработки проектной документации.

Хорошо, будут созданы, например, информационные модели зданий. Но строительство дело "подвижное", могут вноситься корректировки. Это учтено при ведении классификатора?

Олег Сухов: Сведения в КСИ обновляются не реже одного раза в квартал.

Какую информацию будут вносить в классификатор?

Олег Сухов: По своей сути классификатор - это база данных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов.

Информация в нем подразделяется на несколько категорий, которые содержат различные классы сведений. Это помещение, объект капитального строительства, процесс проектирования, эксплуатация, ремонт, снос здания, строительный материал, трудовой ресурс и так далее.

В состав классификатора также входят таблицы, каждая из которых имеет свой код и наименование. Например, таблица "процессы строительства" или "процессы проектирования".

Как все это будет работать на практике?

Олег Сухов: По словам замминистра строительства и ЖКХ Андрея Волкова, КСИ, прежде всего, облегчит обмен инженерными сведениями между участниками инвестиционно - строительных проектов.

Кроме того, он объединит базы министерств и ведомств, поможет обеспечить межведомственное перемещение строительной информации. Наряду с этим классификатор позволит идентифицировать строительные элементы здания на всех этапах существования объекта. Вплоть до двери, окна или гвоздя.

Говорят, с помощью классификатора можно будет онлайн отслеживать ход строительства любого здания, жилого, например. Или это не совсем так?

Олег Сухов: Я бы сказал: это совсем не так. Когда говорят об отслеживании хода строительства онлайн, то, как правило, имеют ввиду наблюдение за процессом с помощью видеокамеры. Такой возможности классификатор не дает.

Он вообще не предназначен для этого. Поэтому лучшим средством наблюдения за ходом строительства остаются личные визиты тех же дольщиков на стройку и сервис Единая информационная система жилищного строительства, где застройщики размещают фотографии дома.

Еще раз повторю: классификатор - это не видеорегистратор для контроля строительства, а база данных для хранения и актуализации информации о здании.

Но эта база разве не нужна, в том числе, и для контроля?

Олег Сухов: Конечно, инвесторы смогут отслеживать этапы строительства объекта, применение тех или иных строительных материалов и соблюдение графика работ на основе данных, вносимых в КСИ. Но к онлайн и видеокамерам это никакого отношения не имеет

Какие еще преимущества дает КСИ?

Олег Сухов: Классификатор ускорит взаимодействие между ведомствами, объединит разрозненные базы в строительстве.

Позволит, как я уже говорил, отслеживать циклы существования объекта, строительные материалы, применяемые при возведении зданий и так далее.

Заинтересованные лица смогут оперативно получать информацию о соблюдении строительных нормативов, качестве материалов и изделий, характеристиках зданий и помещений.

Кроме того, КСИ даст участникам строительства возможность общаться "на одном" языке" независимо от ПО, которое используется в той или иной фирме.

Тогда вопрос, как говорится, в лоб! Что КСИ даст нам, простым гражданам? Как отразится на наших интересах?

Олег Сухов: По идее, классификатор должен помочь снизить стоимость жилых и нежилых помещений для инвесторов и дольщиков. И повысить качество строительных работ.

Ведь использование классификатора сократит затраты на строительство и проектные ошибки, уменьшит время на разработку проекта и увеличит точность построения инженерных систем.

Дополнительно улучшится прогнозирование сметы, произойдет оптимизация строительства и управления работами. Усилится контроль за графиком выполнения работ, расходом материалов и денежных средств, что в свою очередь, уменьшит затраты застройщиков на возведение здания.

Также, по словам специалистов, автоматизированная проверка сооружений в рамках информационной модели покажет, где строители разместили тот или иной объект (например, систему пожаротушения или забили гвоздь) со всеми их характеристиками. Эти данные заносятся в программу.

То есть появление классификатора - это начало новой эпохи в строительстве?

Олег Сухов: Создание и запуск классификатора - это очередной шаг на пути создания цифровой экономики. Похожие КСИ действуют в США, Канаде, Великобритании, Норвегии, Японии, Дании, Швеции, Финляндии.

Применение классификаторов в этих странах снизило издержки и повысило качество строительства. Посмотрим, как будет у нас. Впрочем, эксперты утверждают, что в России уже есть опыт строительства с применением цифровой модели. Это ЖК "Серебряный фонтан" в Москве. Госстройнадзор столицы даже провел на базе этого ЖК учебное мероприятие и показал на практике, как применение классификаторов позволило инвесторам контролировать процесс работ и качество материалов.

Поэтому, вполне возможно, что КСИ решит многие проблемы строительной отрасли.