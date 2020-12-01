В 12-й раз конкурс "СМИротворец" наградил лауреатов

Абсолютный рекорд - 1378 человек приняли участие в XII всероссийском конкурсе СМИ на лучшее освещение межнациональных и этноконфессиональных отношений "СМИротворец".

- Мы вышли на тот рубеж, когда перестали говорить о национальных проблемах и анализируем национальные достижения, - говорит президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, - но без восторгов, а со здоровым скептицизмом.

Лянге сообщила, что на конкурс прислано 14 000 работ из всех регионов по восьми номинациям - ТВ, печать, радио, интернет, блоги, "Нация победителей", детские и молодежные СМИ и "Поколение мультимедиа". Самыми активными оказались те, от кого азарта не ждали, - блогеры и социальные мультимедиа. Вместе они дали конкурсу прилив сил - он стал массовым и молодежным. С 2008 года - момента основания "СМИротворца", он принял 78 000 работ, из которых в 2020 году - четверть заявок - блогерские.

- Проходных работ не было, - говорит руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. - Даже блогеры, к которым мы как к новичкам отнеслись осторожно, держали класс. В целом конкурс показал, что востребованность этнических СМИ возросла, и они формируют общегражданское единство и уважение к культурам народов страны.

Лянге и Сучков отказались называть имена победителей: "Победили все финалисты". И одинаково высока планка как у федеральных СМИ , так и региональных - ТВ "Губерния" (Воронеж), газеты "Молодежь Дагестана" (Махачкала), молодежных порталов и газет Благовещенска, Хабаровска, Вологды.