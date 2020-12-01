Цифровой рубль станет прямым конкурентом безналичным деньгам, его появление заставит банки повысить процентные ставки на остатки по "обычным" счетам и улучшить систему безналичных расчетов, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Цифровой рубль замыслен как третья форма денег, которой можно платить как онлайн, так и без интернета, свободно менять на наличные и безналичные и обратно. Он будет существовать в виде кода в кошельке, открытом в Банке России, а не в коммерческом банке (как обычный банковский счет), и ради сохранения ликвидности банкиры всеми силами будут удерживать клиентов в безналичном пространстве, в том числе повышая ставки (на цифровые рубли начисление процентов не предусмотрено).

ЦБ проводит серию обсуждений доклада о подготовке к выпуску цифрового рубля, он должен определиться с обликом проекта в I квартале 2021 года, а затем начать его поэтапное воплощение. Рынку были предложены четыре модели, большинство банков и других финансовых компаний поддержали вариант, при котором банки и финансовые посредники открывают и ведут свои кошельки и кошельки клиентов на платформе ЦБ, рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Для клиента в этом случае внешне ничего не меняется - он обращается к своему кошельку через предложенный банком интерфейс, банкам такой вариант дает возможность заработать на сопутствующих сервисах и на завоеванной ранее лояльности клиентов. Особенность цифрового рубля должна заключаться в том, что банки не смогут устанавливать заградительные тарифы на вывод этих средств в другой банк и сохранение лояльности клиента будет возможно только за счет конкурентного качества сервисов. Под прием цифровых рублей планируется донастроить всю ту инфраструктуру платежей, которую создали банки (банкоматы, POS-терминалы и т.д.).

ЦБ планирует заняться стандартизацией "сценариев" использования цифрового рубля (смарт-контрактов). В отличие от привычных форм денег, цифровую валюту можно "окрашивать" - ограничивать ее использование целевыми вариантами, например, исключив из возможности оплаты карманными деньгами школьника покупку сигарет.

Возможность международных расчетов с использованием цифрового рубля появится только тогда, когда другие страны запустят собственные цифровые валюты, отметила Ольга Скоробогатова. Над этим работают многие страны: в Китае тестируется цифровой юань, в Швеции - e-krona, в еврозоне изучается возможность выпуска цифрового евро и т.д. Пока ни один регулятор не придумал, как восстанавливать цифровую валюту, если смартфон с криптокошельком утерян. ЦБ рассчитывает решить и эту технологическую задачу за счет "цифрового следа", который оставляют цифровые валюты, подчеркнула Скоробогатова.