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Рубрика: Происшествия

Ледяные дожди могут повториться

В МЧС назвали основные угрозы начавшейся зимы
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8325)
Провалы под лед на переправах, а также аварии на объектах энергетики в результате ледяных дождей и непогоды - вот наиболее серьезные опасности, которые ждут россиян в первые дни зимы. Согласно оперативному прогнозу сбои в энергетике с большой долей вероятности ожидаемы на севере Камчатки, в Приморье, а также в центральных и северных областях Сибири.

В то же время в МЧС России озабочены состоянием объектов аварийного энергоснабжения в стране и в целом работой системы реагирования на чрезвычайные ситуации после недавнего циклона в Приморском крае.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Сейчас по распоряжению главы МЧС России Евгения Зиничева проводится проверка исправности автономных источников питания по всей стране. Окончательных итогов пока не подведено, но некоторые выводы уже прозвучали из уст министра.

Напомним, что 21 ноября в Приморье так называемый ледяной дождь наделал немало бед. Обесточенными оказались даже социальные объекты, которые по нормам должны работать бесперебойно и в условиях полной энергетической блокады.

Чтобы заработали больницы, роддома и школы, два самолета Ил-76 доставили во Владивосток восемь дизель-генераторов Росрезерва из Москвы. Также силами МЧС с помощью наземного транспорта в Приморье привезли еще дополнительные шесть дизель-генераторов из Хабаровского края, Амурской области и Еврейского автономного округа.

"Последние события в Приморском крае показали слабую готовность к таким чрезвычайным ситуациям. Автономные источники энергопитания, которые должны были обеспечить электричеством социальные объекты, оказались не готовы", - сказал Евгений Зиничев на правительственной комиссии.

Фактически повторилась ситуация двадцатилетней давности, когда в замерзающие северные города приходилось самолетами завозить батареи отопления. После этого был еще блэкаут 2010 года, когда ледяной дождь частично обесточил Москву и Подмосковье.

Согласно обновленному оперативному прогнозу МЧС, аварии на объектах энергетики возможны на севере Камчатки, в Приморье, а также в центральных и северных районах Сибири

Кстати, в самом спасательном ведомстве говорят, что было бы правильным возобновить работу межотраслевого экспертного совета при МЧС. Идею совета предложил много лет назад Юрий Воробьев. Академики РАН, энергетики и эксперты собирались раз в месяц и устраивали мозговой штурм в присутствии главы МЧС, предлагая решения на те или иные угрозы и риски.

А их немало. Накануне на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России были озвучены первые результаты работы зимних переправ. С началом сезона случаи провалов техники под неокрепший лед с гибелью водителей и пассажиров произошли в Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае, Омской, Челябинской и Сахалинской областях. Происшествия с отрывом льдин с рыбаками зарегистрированы в Красноярском крае и Иркутской области. Максимальное количество провалов под лед происходит в январе-марте.

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