Адвокатская палата Санкт-Петербурга опубликовала регламент проведения дистанционных свиданий адвокатов с подзащитными, находящимися в СИЗО "Кресты".

Сейчас подобные форматы общения защитников с арестантами внедряются по всей стране, а начало положили в Воронежской области. Переходить на высокие технологии заставила жизнь: из-за пандемии в следственных изоляторах введены серьезные ограничения на встречи. Но потребность в квалифицированной правовой помощи у людей остается.

Как рассказали в Федеральной палате адвокатов России, с 10 ноября 2020 г. адвокаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут дистанционно общаться со своими доверителями, находящимися в СИЗО-1 "Кресты". Проект запущен в рамках соглашения, заключенного между Адвокатской палатой Санкт-Петербурга и управлением ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко особо подчеркнул, что в рамках дистанционного формата обеспечены все условия для конфиденциальности общения адвоката с доверителем. В частности, регламент предусматривает, что сотрудник СИЗО будет видеть только картинку, прослушивание разговора адвоката с доверителем запрещено. Использование адвокатом аппарата сотовой связи в комнате для видео-конференц-связи также запрещено. Кроме того, в комнате для свиданий не должны находиться посторонние лица.

Также подобную систему уже достаточно давно используют и в Воронеже. Всего за полгода адвокаты более 400 раз воспользовались возможностью пообщаться по видео с заключенными. Сейчас возможность внедрения видеосвиданий защитников обсуждается в Челябинской области и других регионах.

Сотрудник СИЗО будет видеть картинку, но слышать, о чем говорят адвокат и его подзащитный, не сможет: это запрещено законом. За полгода в СИЗО проведено более 400 видеосвиданий

"Даже если бы не сложная ситуация с пандемией, заниматься организацией свиданий адвокатов и подзащитных в режиме ВКС было бы необходимо, - заметил член Совета Федеральной палаты адвокатов России Олег Баулин. - Разнообразие способов общения (личные свидания, в том числе экспресс-встречи, видео-конференц-связь), возможность выбора подходящего для конкретной ситуации - только на пользу профессиональной защите по уголовным делам".

Однако, по его словам, пандемия поставила адвокатские палаты перед необходимостью не размышлять, а действовать. В Воронеже позиции адвокатской палаты и регионального управления ФСИН России по поводу видеосвиданий совпали. В результате была проведена подготовительная работа и 7 мая состоялось первое видеосвидание адвоката и содержащегося в СИЗО подзащитного.

"С этого момента система видеосвиданий работает непрерывно, их количество исчисляется сотнями, - подчеркивает Олег Баулин. - Воронежские адвокаты отзываются о системе исключительно позитивно, в том числе и в отношении соблюдения конфиденциальности общения. Нарушения тайны встреч при проведении видеосвиданий не замечены".

Теперь опыт перенимается и в других регионах.