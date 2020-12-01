Новости

Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям провинции Хама 03:21
ВМС США спишут Bonhomme Richard из-за последствий пожара на корабле 02:50
СМИ: Страны ОПЕК+ перенесли встречу на 3 декабря 02:24
Посол России в США выразил надежду на продуктивный диалог двух стран 01:58
Власти Ирландии начали снимать карантин 01:47
В Турции зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки 01:24
Столтенберг: НАТО продолжит наращивать присутствие в Черном море 00:54
Гидрометцентр: Декабрь на большей части Азиатской России будет теплым 00:44
Омбудсмен Татьяна Москалькова уйдет на карантин по коронавирусу 00:11
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 30.11.2020
Жители России возвращаются к "карантинной" модели потребления 30.11.2020
Ученые: Коронавирус оседает в мозгу человека, попав в него через нос 30.11.2020
СМИ сообщили о смерти командира КСИР 30.11.2020
В Индонезии тысячи людей спасаются бегством после извержения вулкана 30.11.2020
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии 30.11.2020
Мишустин выделил 10 млрд на доплаты врачам 30.11.2020
В Москве водитель выбросил пассажира из трамвая 30.11.2020
На матче Лиги чемпионов впервые в истории главным арбитром будет женщина 30.11.2020
Сотовые операторы обнулили тарифы для звонков на единый номер по COVID-19 30.11.2020
Названы самые частые нарушения ПДД в Москве 30.11.2020
Минобрнауки опровергло информацию о массовых отчислениях студентов-иностранцев 30.11.2020
На Дону ввели новые ограничения из-за распространения COVID-19 30.11.2020
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19 30.11.2020
На Солнце зафиксирована самая мощная за три года вспышка 30.11.2020
Премьер-министры России и Беларуси обсудили приоритеты сотрудничества 30.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
01.12.2020 00:40
Рубрика: Происшествия

Защита лучше видит

В СИЗО внедряются онлайн-встречи с адвокатами
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 270(8324)
Адвокатская палата Санкт-Петербурга опубликовала регламент проведения дистанционных свиданий адвокатов с подзащитными, находящимися в СИЗО "Кресты".

Сейчас подобные форматы общения защитников с арестантами внедряются по всей стране, а начало положили в Воронежской области. Переходить на высокие технологии заставила жизнь: из-за пандемии в следственных изоляторах введены серьезные ограничения на встречи. Но потребность в квалифицированной правовой помощи у людей остается.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Повышены штрафы для заключенных за нарушение режима

Как рассказали в Федеральной палате адвокатов России, с 10 ноября 2020 г. адвокаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут дистанционно общаться со своими доверителями, находящимися в СИЗО-1 "Кресты". Проект запущен в рамках соглашения, заключенного между Адвокатской палатой Санкт-Петербурга и управлением ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко особо подчеркнул, что в рамках дистанционного формата обеспечены все условия для конфиденциальности общения адвоката с доверителем. В частности, регламент предусматривает, что сотрудник СИЗО будет видеть только картинку, прослушивание разговора адвоката с доверителем запрещено. Использование адвокатом аппарата сотовой связи в комнате для видео-конференц-связи также запрещено. Кроме того, в комнате для свиданий не должны находиться посторонние лица.

Также подобную систему уже достаточно давно используют и в Воронеже. Всего за полгода адвокаты более 400 раз воспользовались возможностью пообщаться по видео с заключенными. Сейчас возможность внедрения видеосвиданий защитников обсуждается в Челябинской области и других регионах.

Сотрудник СИЗО будет видеть картинку, но слышать, о чем говорят адвокат и его подзащитный, не сможет: это запрещено законом. За полгода в СИЗО проведено более 400 видеосвиданий

"Даже если бы не сложная ситуация с пандемией, заниматься организацией свиданий адвокатов и подзащитных в режиме ВКС было бы необходимо, - заметил член Совета Федеральной палаты адвокатов России Олег Баулин. - Разнообразие способов общения (личные свидания, в том числе экспресс-встречи, видео-конференц-связь), возможность выбора подходящего для конкретной ситуации - только на пользу профессиональной защите по уголовным делам".

Вес передач для заключенных предложили ограничить 20 килограммами

Однако, по его словам, пандемия поставила адвокатские палаты перед необходимостью не размышлять, а действовать. В Воронеже позиции адвокатской палаты и регионального управления ФСИН России по поводу видеосвиданий совпали. В результате была проведена подготовительная работа и 7 мая состоялось первое видеосвидание адвоката и содержащегося в СИЗО подзащитного.

"С этого момента система видеосвиданий работает непрерывно, их количество исчисляется сотнями, - подчеркивает Олег Баулин. - Воронежские адвокаты отзываются о системе исключительно позитивно, в том числе и в отношении соблюдения конфиденциальности общения. Нарушения тайны встреч при проведении видеосвиданий не замечены".

Теперь опыт перенимается и в других регионах.

Происшествия Правосудие Тюрьмы

Главное сегодня

Путин внес в ГД проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19
Рябков: Возможности диалога с США еще не исчерпаны
В Кремле призвали избегать резких движений по Приднестровью
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"