Власти Ирландии начали снимать карантин

С первого декабря в Ирландии вступает в силу план постепенного ослабления карантинных мер, принятых в связи с пандемией. После полуторамесячного закрытия в стране вновь откроют магазины промтоваров, музеи, парикмахерские, фитнес-клубы и библиотеки.

Свободнее в своих передвижениях станут и граждане. Вместо действовавшего лимита в пять километров от дома, будут разрешены поездки в пределах графств, уточняет со ссылкой на документ ТАСС. На период с 18 декабря по 5 января власти разрешили ввести дополнительные послабления, чтобы дать гражданам возможность отметить Рождество и Новый год.

В это время жители страны смогут свободно перемещаться по всей территории, будет ослаблено ограничение на проведение коллективных мероприятий в помещениях: на праздничные торжества смогут собраться представители трех семей.

По оценкам Национальной санитарной службы, жесткие ограничительные меры позволили остановить вторую волну коронавируса в стране. Общее число заразившихся ирландцев с начала эпидемии составляет 72 тысячи 544 человека.