Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям провинции Хама

Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали две тонны гуманитарной помощи жителям города Кумхана в провинции Хама.

Местные жители встретили российских военных с цветами, рассказал начальник отдела ЦПВС "Хан-Шейхун" Вадим Бормотов. По его словам, 600 продуктовых наборов раздали семьям, у которых в войне погибли близкие родственники, пишет РИА Новости.

В разгар боевых действий Кумхана была частично захвачена боевиками. Террористы закрыли все школы на подконтрольной им территории, внушая подросткам радикальные идеи. За малейшее нарушение местных жителей строго наказывали.

Всего в ноябре российские военнослужащие провели около сорока гуманитарных акций, на которых раздали 130 тонн продовольствия, а также около 2000 комплектов теплой одежды. Гуманитарную помощь получают наиболее нуждающиеся сирийцы.