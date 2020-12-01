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Рубрика: Спорт

Питерцы бьют в аут

Клуб тренера волейбольной сборной снова потерпел поражение
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 270(8324)
В нашей волейбольной Суперлиге сыграны очередные матчи. У мужчин тур оказался неполным, так как встреча "Зенит-Казань" - "Динамо-ЛО" перенесена на середину февраля будущего года из-за большого количества заболевших у "бело-голубых".

"Зенит" из Санкт-Петербурга, возглавляемый наставником сборной России финским специалистом Туомасом Саммелвуо, потерпел второе поражение подряд. Если в предыдущем туре команда с берегов Невы уступила на своей площадке новоуренгойскому "Факелу" (0:3), то теперь подопечные Саммелвуо также в трех сетах проиграли на выезде красноярскому "Енисею" - 0:3 (18:25, 24:26, 20:25).

В клубных турнирах по волейболу произошли кардинальные изменения

В волейболе не принято оперировать показателем "процент побед", поэтому таблица чемпионата выглядит запутанной. Формально лидирует "Зенит-Казань" (10 побед - 1 поражение), при этом у столичного "Динамо" шесть выигрышей и ни одной неудачи.

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