Почему продавцы торопятся продать квартиру с дисконтом

"Продам квартиру срочно", - такие фразы иногда встречаются в объявлениях. Продавец, как правило, предлагает заметную скидку. Что за этим стоит, рассказали "РГ" эксперты.

Срочно и с дисконтом от 10% до 30% продается около 1-2% квартир, отмечает основатель сервиса Realiste Алексей Гальцев. Для больших скидок причины могут быть вполне легальные и часто невеселые: необходимо срочно погасить долги, оплатить лечение. Снизить цену на 10% готовы те, кто срочно переезжает ради работы или же хочет побыстрее расширить жилплощадь после рождения ребенка. Но скидка от 15% и выше часто связана с неузаконенной перепланировкой или сомнительными документами на недвижимость.

Более значительная скидка почти гарантированно принесет проблемы, говорит управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. К потенциальным угрозам относятся унаследованные квартиры, жилье с невыписанными гражданами (особенно несовершеннолетними), реализация по доверенности.

В случае со "срочными" квартирами недостаточно получить выписку из Единого госреестра недвижимости, чтобы убедиться, что продавец действительно собственник. Необходимо знать, был ли он в браке, предупреждает руководитель отдела вторичной недвижимости агентства "Бон Тон" Елена Самаркина. Может быть, экс-супруг хочет продать жилье побыстрее, чтобы утаить это и не делиться со своей второй половиной? Даже если квартира была куплена до брака, а продана после его расторжения, бывший супруг может предъявить права на жилье, если, например, в период брака выплачивалась ипотека. Проблемы могут начаться уже после истечения стандартного срока давности в 3 года - этот срок восстанавливается, достаточно легко можно найти уважительную причину, говорит Самаркина.

Несколько обезопасить себя можно, застраховавшись от потери жилья. Но если с квартирой явно что-то не так, то и страховая компания плату возьмет куда выше обычной.

На квартиру без проблем продавцы готовы давать скидку в 6-7%

"Чтобы срочно продать квартиру, не обязательно делать большую скидку, - советует продавцам Самаркина. - Можно снизить цену на 100 тысяч, на 500 тысяч рублей - и покупатели уже обратят внимание".

Сейчас многие стремятся побыстрее продать свое жилье из-за роста цен на новостройки, отмечают в компании "Этажи". "Те, кто подобрал для себя ликвидный вариант, будут торопиться продать имеющуюся у них квартиру, чтобы не упустить выбранный объект. Поэтому мы не исключаем увеличения объема заявок на срочный выкуп к концу года, - говорит руководитель межрегионального направления компании Екатерина Ярина. - До октября срочный выкуп был не особенно актуален, поскольку спрос бил все рекорды, однако сейчас рынок стабилизируется".

Пометка "срочно" в объявлении - своего рода знак, что продавец готов к торгу. Однако ажиотаж на рынке пока снизил диапазон скидок, на которые готовы продавцы, говорит Самаркина. Сейчас продавцы дают скидки в 6-7%, если нужна быстрая продажа квартиры без проблем с документами, отмечает Гальцев. Если проблемы с документами и какие-то сложности, то квартиру выставляют со скидкой в 15-17%.