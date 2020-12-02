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Рубрика: Происшествия

Бирюков: Пожар на Ленинградском проспекте могут потушить в ближайшие полчаса

Текст: Ирина Огилько

Пожарные и спасатели, ликвидирующие возгорание в коллекторе под Ленинградским проспектом, 33, продолжают тушить пожар. В ближайшее полчаса пожар может быть ликвидирован. Такой прогноз сделал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков, возглавивший штаб по ликвидации пожара.

Из-за пожара в коллекторе затруднено движение на Ленинградском проспекте

Как рассказал Петр Бирюков, сигнал о пожаре поступил в 15.43. Оперативные службы города прибыли на место происшествия в течении 8 минут. Затем начались мероприятия по ликвидации возгорания. По данным заместителя мэра, в коллекторе проложены более тридцати кабелей, в том числе тепломагистраль.

"Кабели горят на площади всего 10 кв. метров. Но учитывая узкое пространство коллектора и задымление, было принято решение сначала провести выдувание дыма из коллектора и только затем пожарные приступили к тушению пенообразователем", - сказал Бирюков. Он предположил, что в течении 30 минут пожар будет потушен, затем приступят к восстановлению поврежденных кабелей. Как отметил Бирюков, во время возгорания 13 домов и центральных тепловых пунктов были обесточены, поэтому поставили временные дизель-генераторы. Сейчас все потребители обеспечены электроэнергией. Тепловые пункты работают в штатном режиме, также восстановлено электроснабжение уличной сети.

Всего в работах задействованы 100 пожарных и спасателей, 20 единиц техники. Заммэра подчеркнул, что авария не повлияла на жизнеобеспечении Бегового района, а также всего Северного округа столицы.

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