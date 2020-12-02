Из-за пожара в коллекторе затруднено движение на Ленинградском проспекте

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков возглавил штаб по ликвидации последствий возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков находится на Ленинградском проспекте, где произошло возгорание в коллекторе. Он руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия", - сообщает пресс-служба.

Напомним, что по предварительным данным горит коллектор, проходящий под домами №№33-35, расположенными на Ленинградском проспекте. Площадь пожара устанавливается. Ранее пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что из-за возгорания коллектора затруднено движение в сторону центра.