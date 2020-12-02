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02.12.2020 19:12
Рубрика: Происшествия

Кальянную в центре Москвы опечатали за нарушения антиковидных мер

Текст: Ирина Огилько

Роспотребнадзор опечатал помещение кальянной в центре Москвы за нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом журналистам сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

Фото: istock
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- Сотрудниками Роспотребнадзора было проведено обследование кальянной Мята Platinum по адресу: Цветной бульвар, дом 5. В ходе обследования установлено, что кальянная работала в нарушение указа мэра о запрете работы кальянных в Москве, - сказал Мустафаев. - Кроме того, установлено, что в помещениях не соблюдались санитарно-эпидемические требования для профилактики распространения COVID-19. Не проводилось обеззараживание воздуха и поверхностей, отсутствуют средства для дезинфекции и сотрудники для ее проведения. Уборка помещений проводилась силами сотрудников соседнего ресторана. Кальяннаяя опечатана в связи с выявленными нарушениями.

Напомним,что за выявленные нарушения юридическому лицу по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Назначать меру наказания будет суд.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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