Калужского подростка задержали за убийство мужчины

В Калуге произошло убийство, инсценированное под суицид. Подозреваемый в свершении преступления - 16-летний студент техникума, сообщил в региональном СК.

Тело 43-летнего мужчины было обнаружено 1 декабря в одном из домов Теренинского переулка в Калуге. Несмотря на некоторые признаки самоубийства, следователи в этом усомнились. Как рассказали в пресс-службе ведомства, обстановка в доме и следы на теле погибшего говорили о произошедшем насилии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Следователям удалось установить личность человека, который находился в этом доме вместе с погибшим. Как оказалось, мужчина в этот день выпивал вместе с 16-летним подростком. Парень приехал в Калугу из Ферзиковского района учиться в техникуме. Как отмечают в СК, молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

Парень на допросе признался в убийстве, которое произошло в ходе распития спиртного, и добровольно выдал отвертку и нож, ставшие орудиями преступления. Следователем назначены медико-криминалистическая и генетическая экспертизы. Подозреваемый задержан. Следствие ходатайствует об его аресте.