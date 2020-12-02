МГТУ им. Баумана оштрафовали за нарушение антикоронавирусных мер на 500 тыс. руб.

Суд признал МГТУ им. Н.Э. Баумана виновным в нарушении антиковидных мер и присудил административное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщает официальный сайт столичного управления Роспотребнадзора.

По данным портала, 2 декабря Басманный районный суд по результатам рассмотрения дела в судебном заседании признал МГТУ им. Н.Э. Баумана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде штрафа юридическому лицу в размере 500 тыс. рублей. Кроме этого, суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, и должностное лицо - проректора по административной и правовой работе МГТУ им. Н.Э. Баумана, и назначил ему административный штраф в размере 300 тыс. рублей.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, еще в октябре ведомство провело проверку вуза в связи с регистрацией случаев новой коронавирусной инфекции среди студентов и преподавателей МГТУ, а также поступающими многочисленными жалобами от студентов на несоблюдение в университете требований по предупреждению распространения коронавируса. Эпидемиологическое расследование в четырех учебных корпусах вуза показало наличие нарушений.