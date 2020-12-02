ОАТИ выявило нарушение мер профилактики COVID-19 в головном офисе компании Adidas

Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы выявило нарушение мер профилактики COVID-19 в головном офисе компании Adidas. Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Андрей Поплавский.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ОАТИ проверили предоставленные сведения о переводе сотрудников на удаленный режим работы в головном офисе компании Adidas по адресу: ул. Крылатская, д. 15. В ходе проверки были выявлены нарушения мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. "Сотрудниками организации не соблюдался перчаточно-масочный режим. В связи этим организации вручено уведомление о вызове в инспекцию для выяснения дополнительных обстоятельств по делу", - сказал Андрей Поплавский.

За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф до 300 тыс. руб.