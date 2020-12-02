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02.12.2020 23:17
Рубрика: Происшествия

Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте потушен

Текст: Ирина Огилько

Специалисты инженерных компаний приступили к ликвидации последствий возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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"Возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет, - сказал Петр Бирюков. - Специалисты "Москоллектора", компаний "Россети" и ОЭК приступили к восстановительным работам и ликвидации последствий происшествия".

Заместитель мэра поблагодарил пожарных и спасателей, которые принимали участие в тушении возгорания в коллекторе, отметив их слаженную и высокопрофессиональную работу.

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