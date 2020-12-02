Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте потушен

Специалисты инженерных компаний приступили к ликвидации последствий возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет, - сказал Петр Бирюков. - Специалисты "Москоллектора", компаний "Россети" и ОЭК приступили к восстановительным работам и ликвидации последствий происшествия".

Заместитель мэра поблагодарил пожарных и спасателей, которые принимали участие в тушении возгорания в коллекторе, отметив их слаженную и высокопрофессиональную работу.