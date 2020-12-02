Роспотребнадзор проверил соблюдение мер профилактики COVID-19 в аквапарке в Перово

Столичное управление Роспотребнадзора проверило аквапарк "Карибия" в Перово на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. Нарушений не нашли, об этом журналистам сообщила замначальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Любовь Чердакова.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве в рамках профилактики новой коронавирусной инфекции был обследован развлекательный центр "Карибия" по адресу: Зелёный проспект, 10Б. В ходе обследования нарушений не выявлено. Все меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции соблюдаются в полном объеме",- сказала она.

Любовь Чердакова отметила, что за отсутствием нарушений применения санкций не требуется.