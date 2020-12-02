В Москве четверо мужчин ограбили гостей и работников сауны

В территориальный отдел полиции обратилась администратор сауны, которая расположена на улице 5-й Магистральной.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в заведение ворвались неизвестные в масках. Они напали на женщину и ограбили клиентов. Налетчики угрожали посетителям сауны электрошокером, ножом и пистолетом. Они отобрали у них более 100 тысяч рублей, ювелирные украшения, мобильные телефоны и другие, понравившиеся им, личные вещи.

Разбойников задержали сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД России по Хорошёвскому району города Москвы совместно с инспекторами ДПС Северного административного округа столицы. Ими оказались четверо жителей различных регионов России. Сразу после задержания бандитов владельцам вернули все похищенное у них имущество.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. Задержанные взяты под стражу.