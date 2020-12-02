В Подмосковье девушка умерла во время стрима на YouTube

В Московской области девушка умерла во время стрима блогера Reeflay на YouTube. Следователи сейчас выясняют, как это могло произойти.

Как уточняет ТАСС, блогер Reeflay (по паспорту - Стас Решетников) вел прямой эфир из своего загородного дома в Раменском. По предварительным данным, девушка долгое время пробыла на холоде. При каких обстоятельствах это случилось, выясняется. Во время трансляции потерпевшая лежала на полу, потом Reeflay перенес ее на диван и вызвал "скорую помощь". Прибывшая женщина-медик констатировала смерть. Все это время стрим продолжался.

По факту смерти девушки назначена проверка. Изучаются все обстоятельства трагедии.