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02.12.2020 16:49
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье девушка умерла во время стрима на YouTube

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области девушка умерла во время стрима блогера Reeflay на YouTube. Следователи сейчас выясняют, как это могло произойти.

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Как уточняет ТАСС, блогер Reeflay (по паспорту - Стас Решетников) вел прямой эфир из своего загородного дома в Раменском. По предварительным данным, девушка долгое время пробыла на холоде. При каких обстоятельствах это случилось, выясняется. Во время трансляции потерпевшая лежала на полу, потом Reeflay перенес ее на диван и вызвал "скорую помощь". Прибывшая женщина-медик констатировала смерть. Все это время стрим продолжался.

По факту смерти девушки назначена проверка. Изучаются все обстоятельства трагедии.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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