На Камчатке браконьеры пойдут под суд за вылов лосося

Уголовное дело, возбужденное в отношении организованной преступной группы, которая занималась браконьерством в Усть-Большерецком районе Камчатки, направлено в суд.

По версии следствия, жители одной из северокавказских республик незаконно промышляли рыбалкой. Как сообщает прокуратура региона, в августе члены группы незаконно поймали 172 экземпляра лососевых. Ущерб, причиненный РФ, оценили более чем в 323 тысячи рублей.

Дело расследовалось по части 3 статьи 256 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Приговор обвиняемым вынесет Усть-Большерецкий районный суд.