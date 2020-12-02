Жителям Владивостока из-за ЧС сделают перерасчет за воду и отопление

Лишенным электроэнергии и отопления из-за циклона жителям Владивостока будет сделан перерасчет за горячую воду и отопление, сообщается на сайте Дальневосточной генерирующей компании.

Данные о перерасчете горожане увидят в квитанциях, которые получат в начале декабря. Из оплаты будут исключены начисления за горячее водоснабжение и отопление в результате непредвиденного перерыва теплоснабжения домов, который длился с 20 по 25 ноября.

Все данные о недополучении услуг специалистам Приморских тепловых сетей должны передать управляющие компании и ТСЖ по каждому дому.

Кроме этого, в связи с утверждением в ноябре 2020 года норматива для расчета стоимости услуги отопления в квитанциях будет сделано доначисление за 12 последних дней октября. Изменения можно будет также увидеть в графе "Перерасчет".