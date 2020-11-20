В Приморье зафиксировали самое сильное за 30 лет обледенение проводов

Специалисты Примгидромета зафиксировали в Приморье, где прошел ледяной дождь, очень высокую толщину обледенения проводов и деревьев - до 12 миллиметров.

Подобного не наблюдалось в крае в течение последних 30 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова главы гидрометеослужбы Приморья Бориса Кубая.

Кроме того, в Хорольском и Пограничном муниципальных округах зарегистрировали выпадение до трех месячных норм осадков.

"Ситуацию ухудшает сильный штормовой ветер, который все ломает", - подчеркнул Борис Кубай.

О объяснил, что причиной аномальной погоды стало столкновение над Приморьем двух воздушных масс - холодной и теплой.

"Был циклон, который выносил с юга тепло на Приморье, и антициклон, который параллельно шел с запада на восток над территорией Северного Китая и нагнетал холод в наш регион. Эти воздушные массы встречались над территорией края и получалось так, что сверху образовывалась теплая воздушная масса - она более легкая и находится на высоте, где формируются облака и осадки, а снизу - холодная воздушная масса, которая поступала с севера и рассредоточивалась по поверхности земли. Таким образом, над землей держалась температура - 1, - 2, а выше, там, где находилась теплая воздушная масса - +1, +2. Дождь, пока долетал до земли, замерзал и превращался в ледяной", - заявил Борис Кубай.

Синоптики надеются, что в ближайшие сутки погода улучшится, уличная температура немного превысит нулевую отметку.

В ночь со среды на четверг Владивосток оказался под властью циклона. Сначала пошел дождь, затем ледяной дождь, перешедший в снег. Осадки сопровождаются сильным ветром. Непогода вызвала многочисленные сбои в работе коммунальной инфраструктуры. Около 170 тысяч человек в крае остались без электроснабжения. В тысячах домов во Владивостоке и Артеме нет горячей и холодной воды, отопления. Есть перебои с сотовой связью, интернетом.

Власти планируют ввести в Приморье режим ЧС регионального уровня.