В Башкирии задержали 10 браконьеров, гонявших лося на внедорожнике

Полиция Давлекановского района задержала и доставила в отдел около десяти человек, которые участвовали в охоте на лося на внедорожнике. У них изъяли оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Видео очевидца этой охоты появилось в интернете ранее: на нем мужчины на внедорожнике гоняют лося по полю, а затем, догнав животное, расстреливают прямо из окна автомобиля. Увидев очевидца, охотники-браконьеры скрылись с места преступления.

Сейчас полиция проводит проверку для принятия процессуального решения.

Также агентство сообщает, что у одного из охотников имелось разрешение на добычу лося, а проверка будет проводиться по факту применения запрещенного способа охоты.