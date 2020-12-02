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02.12.2020 15:11
Рубрика: Происшествия

В Башкирии задержали 10 браконьеров, гонявших лося на внедорожнике

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Полиция Давлекановского района задержала и доставила в отдел около десяти человек, которые участвовали в охоте на лося на внедорожнике. У них изъяли оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

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Видео очевидца этой охоты появилось в интернете ранее: на нем мужчины на внедорожнике гоняют лося по полю, а затем, догнав животное, расстреливают прямо из окна автомобиля. Увидев очевидца, охотники-браконьеры скрылись с места преступления.

Сейчас полиция проводит проверку для принятия процессуального решения.

Также агентство сообщает, что у одного из охотников имелось разрешение на добычу лося, а проверка будет проводиться по факту применения запрещенного способа охоты.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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