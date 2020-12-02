В Дзержинске девочка до смерти закормила младшего брата

В Дзержинске следователи выясняют обстоятельства гибели полуторагодовалого мальчика. Он скончался вечером 30 ноября.

По предварительным данным, восьмилетняя девочка кормила своего брата возрастом 1 год и 10 месяцев. Неожиданно мальчик перестал дышать. Отец ребенка вызвал медиков, они констатировали по приезду смерть ребенка.

По всей видимости, мальчик погиб от аспирации пищей, сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

В ведомстве уточнили также, что малыш имел хронические заболевания. Сейчас организована доследственная проверка по факту трагедии, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Девочку поместили в приют для несовершеннолетних, это связано с характеристикой семьи.