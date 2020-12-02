В Оренбургской области при пожаре в доме погибли трое детей

В Оренбургской области при пожаре в частном доме погибли трое детей, возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Следственный комитет по региону, трагедия произошла сегодня в городе Новотроицке.

Около 11 часов 30 минут в одном из частных домов на улице Калинина вспыхнул пожар. После тушения пламени были обнаружены тела троих детей - двух, четырех и шести лет. Их мать - 29-летняя хозяйка дома - госпитализирована с ожогами в реанимацию местной больницы.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На место происшествия выехал руководитель СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман. Причины пожара и гибели детей установят экспертизы.