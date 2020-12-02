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Рубрика: Происшествия

В Самаре девушку задержали за мошенничество при продаже собаки

Текст: Михаил Фалалеев

В Самаре злоумышленница размещала на различных торговых площадках интернета объявления о продаже померанского шпица по заниженной цене. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, желающим приобрести собачку женщина обещала организовать его доставку за свой счет при условии внесения предоплаты. Чтобы сделка выглядела правдоподобно, она звонила покупателям по видеосвязи и демонстрировала собаку. После получения денег аферистка прекращала общение с заказчиками.

Фото: iStock
Названы основные способы мошенничества по телефону и в Сети

По заявлениям местных жителей возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. По имеющейся информации, с мая по октябрь этого года аналогичные обращения поступали в органы внутренних дел и других регионов России.

Оперативники уголовного розыска Главного управления МВД России по Самарской области задержали 23-летнюю жительницу Самары. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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