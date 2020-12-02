Житель Пермского края убил женщину и спрятал тело в полынье

В Пермском крае 39-летнего местного жителя обвиняют в совершении убийства. Мужчина спрятал тело жертвы в полынье.

Как пояснили в региональном СК, по версии следствия, обвиняемый находился в частном доме, где у него произошел конфликт с 44-летней женщиной. Во время конфликта обвиняемый нанес женщине удар ножом в спину. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина тайно вывез тело убитой к реке и скинул его в полынью.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые судебные экспертизы.