В Новосибирске цирк-шапито заплатит за травму ребенка

По решению Октябрьского районного суда Новосибирска передвижной цирк должен выплатить компенсацию вреда здоровью, причиненного ребенку вследствие оказания услуг ненадлежащего качества.

Как рассказали в пресс-службе суда, иск был подан в интересах несовершеннолетней девочки, которая пришла с мамой на цирковое шоу 20 октября прошлого года. В тот период шапито был расположен на парковке одного из торговых центров в Октябрьском районе Новосибирска.

Место юной зрительницы располагалось в зоне амфитеатра. Встав с кресла в проход между рядами, двухлетний малыш провалился вниз и упал на асфальт с высоты около 1,5 метров. В результате ребенок получил переломы костей, что оценивается как вред здоровью средней тяжести.

По данным областной прокуратуры, суд согласился с позицией истца, выступавшего от лица ребенка, и частично удовлетворил заявленные требования. В пользу несовершеннолетней девочки была взыскана компенсация морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.

Кроме того, по 25 тысяч рублей было взыскано в качестве компенсации морального вреда в пользу каждого из родителей девочки. Также по закону о защите прав потребителей цирк должен будет погасить штраф в размере 50 тысяч рублей.