Экс-главу иркутского минздрава арестовали по делу о мошенничестве

Суд Октябрьского района Иркутска поддержал ходатайство следствия о заключении бывшего министра здравоохранения региона Натальи Ледяевой под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Напомним, Ледяева была задержана 30 ноября. По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года исполняющая обязанности министра Наталия Ледяева, ее сын, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили из бюджета Приангарья денежные средства в сумме около 25 миллионов рублей. Деньги предназначались для оплаты контракта на закупку средств индивидуальной защиты - медицинских масок и респираторов. Приобретались они для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.

Экс-главе минздрава, ее сыну и еще четырем фигурантам дела предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Согласно информации СК, кроме Натальи Ледяевой, уже арестованы еще два фигуранта уголовного дела. Ее сын также находится в следственном изоляторе.

- В отношении еще двоих подозреваемых решается вопрос об избрании им меры пресечения, - уточнили следователи.