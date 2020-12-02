Видео: Пожарные показали, как горят искусственные и натуральные елки

Сотрудники Главного управления МЧС России по Красноярскому краю провели эксперимент и оценили, сколько времени нужно для того, чтобы разгорелось новогоднее дерево.

Таким образом специалисты надеются предостеречь россиян от возможной трагедии в случае, если гирлянда на елке окажется неисправной или возникло короткое замыкание и другие непредвиденные ситуации.

Ролик демонстрирует, что выполненную из трудногорючих материалов искусственную елку огонь полностью охватывает через четыре минуты. При этом она начинает почти сразу после возгорания заполнять помещение токсичным едким дымом. Дешевая ель из легкогорючих материалов выгорает за 30 секунд. Лесное же дерево вспыхивает через минуту.

"Покажите видеоролик детям. Соблюдайте меры пожарной безопасности, берегите себя и своих близких", - предупредили в краевом ГУ МЧС.