Артисты Мариинского театра получили угрозы от неизвестного

В адрес Мариинского театра в Санкт-Петербурге поступило несколько сообщений с угрозами от неизвестного отправителя.

Аноним писал на электронную почту театра, что здание якобы заминировано, а артистов театра обольют кислотой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

По данным источника, в театр поступило девять таких сообщений. Сотрудники экстренных служб провели проверку здания театра, опасных предметов обнаружено не было. Личность отправителя сообщений с угрозами устанавливается.

В пресс-службе театра подтвердили, что об анонимных письмах было незамедлительно сообщено в правоохранительные органы, оперативные мероприятия по дополнительной проверке зданий театра не выявили угроз. В настоящее время Мариинский театр работает в штатном режиме, готовится к приему зрителей на вечерние спектакли.