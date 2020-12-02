Игорь Ивкин: Я не супергерой и сделал ровно то, что должен был сделать. Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Игорь Викторович, а вам раньше приходилось вести подобного рода переговоры?

Игорь Ивкин: Я не знаю, в каких институтах учат переговорам с людьми, захватившими заложников. И на самом деле я не представлял, что когда-либо окажусь в подобной ситуации. Конечно, опыт взаимодействия с людьми, преступившими закон, у меня был. Я работаю в органах прокуратуры с 2004 года, пришел сразу со студенческой скамьи. Начинал с должности следователя прокуратуры района, потом восемь лет был гособвинителем.

Реакция граждан на гособвинителей поначалу всегда одинаковая: "Вот прокурор, он хочет нас посадить, мы ему не доверяем". И здесь самое главное - выйти на диалог, чтобы человек начал доверять, чтобы дал возможность установить все обстоятельства случившегося, объяснил логику своих действий. В этой ситуации, конечно, я думаю, что опыт работы гособвинителем мне очень помог.

Как вы узнали о захвате детей?

Игорь Ивкин: Я как прокурор района обязан знать обо всех происшествиях на территории. О том, что мужчина удерживает детей в квартире, я узнал от оперативного дежурного МВД и, конечно, сразу выехал на место.

Поначалу переговоры вела мать детей?

Игорь Ивкин: Да, там причина случившегося - семейный конфликт. Бельтюков требовал, чтобы с ним общалась жена, мать детей. Больше он никого к себе не подпускал, любое приближение людей в форме воспринимал как угрозу.

Через начальника МЧС по району я первым делом попросил, чтобы на место вызвали психологов. Вначале приехали специалисты из нашего районного подразделения, потом - из кризисного центра. Конечно, женщина была возбуждена, перепугана, но мы до нее донесли, что первый шаг по налаживанию отношений со своим мужем должна сделать именно она. Несмотря на стрессовую ситуацию, она должна его успокоить и уговорить отдать детей. Женщина несколько раз выходила к своему супругу, они общались через окно. Бельтюков периодически требовал, чтобы супруга зашла в квартиру. Но мы были против этого, потому что не могли гарантировать ее безопасность.

Это тянулось несколько часов. Она шла к мужу, они переговаривались через окно, женщина возвращалась к штабу. Мужчина не выдвигал никаких требований, вел себя неадекватно.

В какой момент вы вышли к Бельтюкову?

Игорь Ивкин: Жена раз за разом пыталась обсуждать с Бельтюковым причины их ссоры, в какой-то момент в их диалогах появились сотрудники полиции. Якобы эта семья подавала обращение в полицию, там не разобрались. На самом деле никакого обращения, как впоследствии выяснилось, не было.

Но это была зацепка. Когда мать в очередной раз вернулась к нам, мы предложили ей сказать, что на месте находится прокурор района, который готов поговорить, в том числе принять жалобу на действия сотрудников полиции. Тогда он впервые подпустил сотрудников правоохранительных органов, в частности меня. Решение выйти на переговоры принималось не единолично, работал штаб, куда вошли сотрудники полиции, МЧС, спецподразделений. Когда мы поняли, что он готов услышать меня, я созвонился с прокурором города, сказал, что имеется шанс, и попросил разрешения к нему подойти. Прокурор сказал: "Иди, спасай детей".

О чем вы говорили, как себя вел Бельтюков?

Игорь Ивкин: Он сам не понимал, чего хочет, не мог объяснить своих поступков: почему манипулировал детьми, приставлял им нож к горлу. Я пытался вывести его на адекватный разговор, чтобы он сформулировал свои мысли и воспринял ситуацию более-менее адекватно. Мы беседовали около 30-40 минут, это был тяжелый разговор, Бельтюков периодически отходил от окна, пытался уйти в другие комнаты. Я старался наладить с ним диалог, постоянно обращался: "Денис Михайлович, давайте обсудим ваши проблемы, давайте найдем решение".

Он понимал, что происходит?

Игорь Ивкин: Да. Я ему поначалу не говорил, что его действия могут быть квалифицированы как захват заложников. Но он сам это знал. Более того, он был в курсе, что дом окружен, что рядом находятся бойцы спецподразделений.

Откуда?

Игорь Ивкин: У него был в руках телефон, и он следил за происходящим по публикациям в СМИ.?Многие издания, к сожалению, вели трансляцию. Он очень нервно реагировал на эти новости. Некоторые журналисты до него даже дозвонились, и когда мы с ним общались, он отвлекался на звонки. Это было очень рискованно, мы его пытались направить на другую волну, успокоить, а тут такое...

Но я понимал, что не мог замолчать, продолжал призывать сдаться. Начал ему разъяснять положения статей УК про захват заложников. В частности, акцентировал внимание на том, что если он отпустит детей, то может рассчитывать на смягчение наказания.

В какой-то момент это подействовало.

Он отпустил детей?

Игорь Ивкин: Детей он отказывался отпускать, говорил, что они в безопасности.

А вы сами знали, что дети живы?

Игорь Ивкин: Общаясь с Бельтюковым, я видел краем глаза в окнах других комнат детские головки. Я не знал, сколько их, не был уверен, что это все шестеро. Я неоднократно просил показать мне всех детей, чтобы убедиться в том, что они живы и здоровы, просил пустить в квартиру. Он отказывался.

Все было готово к началу силовой операции, но ситуацию удалось разрешить мирным путем. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Как же в итоге разрешилась ситуация?

Игорь Ивкин: У него началась стадия торга, он начал спрашивать: "А что мне за это будет? А какой срок?" Это был хороший сигнал, значит, он уже понимал, что натворил, что не сможет уйти от наказания. Я стал уговаривать его проехать в прокуратуру, написать заявление. В какой-то момент Бельтюков вылез к нам сам - квартира, где он жил с семьей, находится на первом этаже.

А дальше его задержали?

Игорь Ивкин: Нет. Мы поехали с Бельтюковым и его женой в прокуратуру писать заявление. Я был за рулем. Они с женой сидели на заднем сиденье.

Но ведь Бельтюков мог быть вооружен?

Игорь Ивкин: В руках у него мы не заметили оружия, но у нас не было гарантии, что он не взял некие колюще-режущие предметы с собой. У нас была подстраховка - в багажнике, накрытый пледом, ехал сотрудник Росгвардии, готовый в случае непредвиденной ситуации обезвредить Бельтюкова.

Конечно, это была непростая поездка, но я был уверен в безопасности женщины. Иначе мы бы ее не посадили в машину. В итоге мы доехали без происшествий, поднялись ко мне в кабинет. Я общался с Бельтюковым один на один примерно час-полтора, пытался все-таки понять, зачем он это сделал. Честно скажу, не понял. Мне кажется, у него и у самого не было на этот счет никакого объяснения. Когда мы закончили, я отвел его в Следственный комитет, это ведомство в Колпинском районе располагается в том же здании, что и прокуратура, только этажом ниже. Никаких наручников или других спецсредств не потребовалось. Ну а дальше с ним начали работать уже сотрудники полиции и СК.

Вы будете дальше отслеживать судьбу этой семьи?

Игорь Ивкин: Конечно. Прокуратура Колпинского района уже начала проверку, выясняется, помогали ли этой семье органы соцзащиты, всю ли помощь получала эта семья. Также будем отслеживать судьбу и самого Бельтюкова, он ведь все-таки сдался сам, и надеюсь, что это обстоятельство будет учтено.

За этой историей наблюдала вся страна. Люди восхищаются вашим поступком и совершенно оправданно.

Игорь Ивкин: Это была большая и очень сложная операция. Поведение Бельтюкова контролировалось. Если бы возникла прямая угроза жизни детей, то в дело вступили бы спецподразделения. Если бы переговоры с ним не удались, то были и другие планы по развитию ситуации. Я не супергерой и сделал ровно то, что должен был сделать. Рад, что на мне вся эта история закончилась.

Справка "РГ"

Игорю Ивкину 38 лет, он из прокурорской династии. В органы Игорь Ивкин пришел в 2004 году, вначале работал следователем в прокуратуре Красносельского района, потом был гособвинителем в прокуратуре Центрального района.

В Колпино Игорь Ивкин пришел в 2015 году в качестве заместителя прокурора, в конце прошлого года стал прокурором района.

Воспитывает двух дочерей. Увлекается творчеством Драйзера. В свободное от работы время любит ходить с семьей в туристические походы.