Четверых жителей Архангельска будут судить за самосуд

В Архангельске предстанут перед судом четверо мужчин в возрасте от 28 до 36 лет, которые обвиняются в похищении человека с применением насилия.

Как сообщает региональный СК, они попытались совершить самосуд. Год назад в Цигломенском округе областного центра кто-то стал нападать на женщин и похищать их вещи. Обвиняемые заподозрили в этих преступлениях 35-летнего мужчину и решили разобраться с ним самостоятельно, без привлечения правоохранителей.

Выпив, вся компания на автомобиле приехала домой к намеченной жертве. Двое вломились в квартиру, где находился потерпевший со своей сожительницей. Угрожая монтировкой, они вынудили мужчину пойти с ними.

По данным следствия, на улице обвиняемые нанесли ему множество ударов руками и ногами по голове и телу, а затем запихнули в багажник и отвезли на улицу Мира. Там потерпевшего привязали буксировочным тросом к столбу линии электропередач. Вокруг собралось множество людей, и очевидцы вызвали полицейских, которые остановили расправу и задержали ее инициаторов.

Они признали вину лишь частично. Мужчины ссылались на то, что считали потерпевшего виновным в разбойных нападениях на женщин. Но его причастность к ним не подтвердилась. К уголовной ответственности за те преступления привлекли других людей, а тем, кто пытался совершить самосуд, придется самим отвечать перед законом.