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02.12.2020 12:00
Рубрика: Происшествия

В Сочи присяжные вынесли вердикт об убийстве 13-летней давности

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении уроженца Армении по уголовному делу об убийстве, совершенном в Сочи 13 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, в 2007 году 47-летний обвиняемый со своим знакомым, находящимся в розыске, под предлогом временного проживания заселились в одну из комнат квартиры, которую сдавали пожилые супруги.

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В ночь на 13 мая фигурант и его подельник напали на 75-летнюю женщину и потребовали передать им деньги, а получив отказ, последний начал бить женщину, а затем задушил ее. В это же время обвиняемый напал и убил 80-летнего хозяина квартиры.

Случайным свидетелем двойного убийства стал заселившийся на балконе за несколько часов до инцидента еще один жилец, о котором нападавшие не знали. Схватив топор, обвиняемый погнался за убегавшим очевидцем, однако, тот, спасая свою жизнь, выпрыгнул из окна второго этажа, стал бить по припаркованным во дворе автомобилям и звать на помощь. Нападавшие скрылись.

Как уточнили в пресс-службе СК по Кубани, с того времени фигурант находился в розыске, жил в Ростове-на-Дону без документов под чужими именами, а в феврале 2017 года совершил наезд на пешехода. На месте ДТП он в очередной раз представился другим именем и даже посещал пострадавшего в больнице, где под угрозами пытался заставить забрать заявление, а после установления его настоящих данных вновь попытался скрыться от правоохранительных органов, но был задержан и сейчас находится в СИЗО.

В результате присяжные заседатели признали обвиняемого не заслуживающим снисхождения. На основании обвинительного вердикта суду предстоит вынести приговор. Обвиняемому грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

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