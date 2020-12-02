Прокуратура Севастополя проверит издевательства над собаками в приюте

Прокуратура Севастополя начала проверку приюта для бездомных животных, где общественники обнаружили факты жестокого обращения с собаками. Животные содержались в ужасающих условиях и умирали от голода.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, госконтракт был заключен в июне 2020 года между ГБУ "Парки и скверы" и ООО "Севастопольский центр права". Он предусматривал изъятие из окружающей среды, транспортировку, стерилизацию, вакцинацию, биркование, эвтаназию и утилизацию безнадзорных и бездомных животных.

- При проверке будет рассмотрено исполнение требований законодательства в сфере ветеринарии, а также бюджетного законодательства, - отметили в ведомстве.

Прокуратура также согласовала внеплановую проверку приюта, которую проведет управление ветеринарии Севастополя, чтобы установить, соблюдались ли там правила содержания животных.

Ранее навести порядок в приюте для животных поручил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- Если убрать эмоции, то это полнейший бардак, - сказал он.

Ответственное ГБУ "Парки и скверы" не знало, что происходит в приюте. По словам директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова, госконтрактом было предусмотрено питание, вакцинация, лечение и содержание животных в соответствии со СНиПами. Он пообещал, что комиссия департамента выедет на место и примет меры, если будут найдены нарушения законодательства при обращении с животными.

Контракт заключен до конца 2020 года, далее город будет искать нового подрядчика. Губернатор сообщил, что если условия контракта окажутся серьезно нарушены, то предыдущего организатора приюта занесут в "черный список". Он также потребовал пускать в приют представителей общественности.