В Сочи мужчина устроил стрельбу из автомата на свадьбе

В Сочи полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве местного жителя, который стрелял во время свадьбы. Об этом сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Сотрудники полиции выявили в интернете видео, на котором молодой человек, находясь на одной из улиц города-курорта, произвел выстрелы в воздух из предмета, внешне схожего с автоматом.

В результате сочинские полицейские установили, что подозреваемым является 29-летний местный житель. Мужчину задержали, он признал свою вину и объяснил, что таким образом решил развлечь гостей на свадьбе друга.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.