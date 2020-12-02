На Южном Урале активизировались нелегальные кредиторы

По информации Банка России, за 9 месяцев 2020 года на финансовом рынке региона были обнаружены 19 организаций, выдававших кредиты без разрешения.

Среди нелегалов выделяются комиссионные магазины, маскирующиеся под ломбарды, оформляя займы под залог автомобилей, бытовой техники и т.д. Они обещают "право обратного выкупа", но берут ценные вещи не в залог, а по договору купли-продажи. Владельцы при этом теряют право на имущество, а предприимчивая контора может продать его в любое время. Обязательный для ломбарда залоговый билет клиенту, конечно же, не выдается.

На теневом финансовом рынке активно работают и псевдолизинговые компании. Они тоже выдают займы под залог автомобилей, заключая договоры обратного лизинга. Как правило, подобная комбинация лишает автолюбителей не только денег, но и средств передвижения. Признать договор недействительным и вернуть кровное можно, обратившись в суд.

Право выдавать займы, напоминает регулятор, дано только профессиональным кредиторам - банкам, МФО, кредитно-потребительским кооперативам, сельскохозяйственным потребкооперативам и ломбардам.

- Деятельность профессиональных кредиторов регулируется законом, за ними осуществляется регулярный надзор, - подчеркивает управляющая отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина. - Нелегальные кредиторы действуют вне правового поля, при взаимодействии с ними граждане рискуют оказаться втянутыми в мошеннические схемы, переплатить проценты, потерять имущество.