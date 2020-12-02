Под Челябинском на свалке в обувной коробке нашли тело младенца

На полигоне твердых бытовых отходов под Челябинском обнаружили тело новорожденного младенца. Неизвестные упаковали его в обувную коробку, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- Вчера днем рабочий сортировочного комплекса на мусорном полигоне в Сосновском районе обнаружил обувную коробку с телом младенца, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По данному факту организована доследственная проверка, назначена экспертиза по установлению причин смерти ребенка.

В отношении матери новорожденного будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководством следственного управления, отметили в СК региона.