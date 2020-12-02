Свердловчанка отсудила у банка 76 тысяч скрытой комиссии

Жительница Свердловской области досрочно погасила кредит и хотела вернуть неиспользованную часть страховки. Во время суда выяснилось, что большая часть суммы - стоимость услуг банка по подключению заемщицы в программе коллективного страхования.

Кредит в размере 800 тысяч рублей сроком на пять лет пожилая жительница города Реж Галина Петровых взяла в конце прошлого года. Одновременно она подписала заявление на присоединение к программе коллективного страхования, заключенного между банком и страховой компанией. Плата за подключение к страховке составила 108 967 рублей. Согласно договору, сумма включала в себя страховую премию и комиссию за присоединение к программе. Кредит женщина погасила быстро - через полтора месяца, и решила вернуть неиспользованную часть страховки. Обратилась в банк, но деньги ей не отдали. Галина пошла к юристам, вместе они подали заявление в суд.

- В ходе судебного заседания выяснилось, что страховая премия составляет 33 тысячи рублей, а все остальное - 76 тысяч - сумма комиссии, в договоре моей клиентки этой разбивки не значилось, стояла единая сумма, - рассказывает представлявший интересы свердловчанки юрист Антон Кудряков. - Банк имеет право брать комиссию за услуги, однако нам сумма показалась чрезмерной: по факту учреждению нужно было лишь внести данные заемщика в список и отправить страховщикам - это элементарные технические действия, процесс полностью автоматизирован, занимает пару минут.

Изучив материалы дела, суд установил: до Галины действительно не довели информацию о размере страховой премии и сумме банковской комиссии, а указали лишь общую величину страховой платы.

- Кроме того, в статье 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" предусмотрен перечень банковских операций, которые вправе осуществлять кредитная организация и взимать за это определенную плату, такая операция, как сбор, обработка и техническая передача информации в отношении заемщика, который является застрахованным лицом по договору страхования, заключенному банком и страховой организацией, в этом перечне не поименована, - говорится в решении Режевского городского суда.

В итоге с банка было решено взыскать в пользу Галины полную сумму комиссии - 76 тысяч рублей, 500 рублей компенсации морального вреда и 39 тысяч штрафа - за то, что не вернули деньги добровольно. Страховую компанию суд обязал возместить женщине неиспользованную часть страховой премии (32,2 тысячи рублей), проценты за пользование чужими деньгами (640 рублей), 500 рублей за моральный вред и 16 тысяч штрафа.

Остаток по страховой премии после досрочного погашения кредита вернуть можно, комиссии - очень тяжело, - объясняет Антон Кудряков. - Нам помогло то, что в договоре Галины была указана только полная сумма страховой выплаты, без деления на страховую премию и комиссию. Перед тем, как подписать договор с банком или страховщиком, нужно очень внимательно прочитать договор. Если не понимаете сути, попросите копию, покажите юристу. Чтобы не платить банку комиссию за присоединение к программе коллективного страхования, вы можете напрямую застраховаться в любой выбранной вами страховой компании и представить в банк договор страхования (важно, чтобы совпадал срок страхования и страховая сумма покрывала размер задолженности по кредиту; лучше заранее обговорить это с банком). В случае досрочного погашения кредита, заключенного после 01 сентября 2020 года, вы можете вернуть уплаченную страховую премию за неиспользованный срок страхования, если договор страхования был заключен для обеспечения кредита. Категорически отказываться от страховок я бы не советовал: бывают ситуации, когда они оказываются кстати. У нас был клиент, которому буквально навязали страховку, и внезапно наступил страховой случай. И нужно помнить, что есть "период охлаждения" - 14 дней, в течение которых вы вправе отказаться от договора страхования и вернуть страховую премию.