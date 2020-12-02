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Рубрика: Происшествия

Маски-шоу в подъезде

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 272(8326)
В Тюмени к административной ответственности стали привлекать не только тех, кто курсирует без маски по магазинам, ТРЦ, учреждениям и прочим заведениям, но и жильцов, забывающих о средствах индивидуальной защиты в подъезде многоквартирного дома. Это, между прочим, тоже общественное место, где, согласно постановлению регионального правительства, нельзя находиться без СИЗ.

На днях "подъездный штраф" выписали уроженцу Свердловской области Сергею Б. Как следует из постановления по делу об административном правонарушении, в конце октября, выйдя на лестничную площадку дома на улице Велижанской, он "умышленно не использовал маску, вследствие чего нарушил требования действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Поймали гражданина Б. в ходе рейда. В свидетели без раздумий пошли его соседи. Санкция для "безмасочника" - штраф в тысячу рублей. Можно сказать, легко отделался. Максимальное наказание за такую провинность - 30 тысяч рублей. Смягчающим обстоятельством стало то, что правонарушение Сергей совершил впервые.

Недавно за отсутствие маски на парковке гипермаркета к ответственности привлекли 30 жителей Тюмени

А недавно за отсутствие маски на парковке гипермаркета и несоблюдение социальной дистанции к ответственности привлекли 30 жителей Тюмени.

Москвичей суммарно оштрафовали на 4,25 млн рублей за несдачу ПЦР-тестов

Режим повышенной готовности в регионе продлили до 6 декабря. До этого дня дистанционно учатся учащиеся 6-11-х классов Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Тюменского района. Детям и подросткам до 18 лет гулять по ТЦ и ТРЦ без родителей запретили. Заведения общепита могут принимать гостей только до 23.00. Обязательную самоизоляцию вновь ввели для тюменцев старше 65 лет.

Добавим, что за три ноябрьские недели в области провели 120 проверок соблюдения режима повышенной готовности на предприятиях торговли, общепита и сферы услуг. В сентябре, например, их было в 2,5 раза меньше.

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