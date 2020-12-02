На днях "подъездный штраф" выписали уроженцу Свердловской области Сергею Б. Как следует из постановления по делу об административном правонарушении, в конце октября, выйдя на лестничную площадку дома на улице Велижанской, он "умышленно не использовал маску, вследствие чего нарушил требования действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Поймали гражданина Б. в ходе рейда. В свидетели без раздумий пошли его соседи. Санкция для "безмасочника" - штраф в тысячу рублей. Можно сказать, легко отделался. Максимальное наказание за такую провинность - 30 тысяч рублей. Смягчающим обстоятельством стало то, что правонарушение Сергей совершил впервые.
А недавно за отсутствие маски на парковке гипермаркета и несоблюдение социальной дистанции к ответственности привлекли 30 жителей Тюмени.
Режим повышенной готовности в регионе продлили до 6 декабря. До этого дня дистанционно учатся учащиеся 6-11-х классов Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Тюменского района. Детям и подросткам до 18 лет гулять по ТЦ и ТРЦ без родителей запретили. Заведения общепита могут принимать гостей только до 23.00. Обязательную самоизоляцию вновь ввели для тюменцев старше 65 лет.
Добавим, что за три ноябрьские недели в области провели 120 проверок соблюдения режима повышенной готовности на предприятиях торговли, общепита и сферы услуг. В сентябре, например, их было в 2,5 раза меньше.
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