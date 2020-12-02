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02.12.2020 11:02
Рубрика: Происшествия

В Челябинске мать осудили на пять лет колонии за избиение младенца

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске вынесли приговор 30-летней матери, избившей в больничной палате своего восьмимесячного сына. Ранее осужденная угрожала, что выбросит с балкона свою трехлетнюю дочь, сообщили в среду в прокуратуре региона.

Фото: vk.com/news_of_novorossiysk
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- Установлено, что в марте прошлого года женщина ударила своего малолетнего сына по голове - ребенок получил ушиб головного мозга. А в августе, находясь с ним в инфекционном отделении детской больницы, вновь начала избивать - в результате у малыша произошел разрыв почки, - рассказала представитель ведомства Наталья Мамаева. - Также осужденная причиняла побои своей трехлетней дочери и держала на вытянутых руках за пределами балкона, причиняя психические и нравственные страдания. Кроме того, не осуществляла должный уход за детьми, контроль за состоянием их здоровья и гигиеной.

Металлургический суд Челябинска признал женщину виновной по трем статьям УК РФ - об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, неисполнении обязанностей по воспитанию и истязании несовершеннолетних.

Она приговорена к пяти годам колонии общего режима, со штрафом 15 тысяч рублей. Кроме того, выплатит детям компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей, отметили в прокуратуре.

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