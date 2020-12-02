Власти города Кургана в этом году составили 39 протоколов за несанкционированный слив жидких бытовых отходов (ЖБО), взыскали 59 тысяч рублей штрафов. Однако наказание нарушителей не останавливает: им дешевле заплатить, чем везти содержимое септиков на единственную точку приема сточных вод.

Находится она в удаленном промышленном районе - на улице Омской. Стоки поступают на очистные сооружения, после чего - в водный объект. В других местах сброс ЖБО запрещен. Тем не менее ассенизаторские машины, сливающие зловонное содержимое, периодически замечают в непосредственной близости от жилых домов, в лесу и даже в парках. Самое популярное место у недобросовестных предпринимателей - парк Памяти первых поселенцев. На его территории есть смотровой колодец, в который и сливают нечистоты.

- Летом в жару в округе нечем было дышать, - рассказала местная жительница Надежда Конова. - Мы обратились в региональный центр общественного контроля ЖКХ, к нашему депутату. Приехали проверяющие, даже полиция подключилась. На время все затихло, а потом опять машины зачастили. Мы с подругой хотели заснять на видео это безобразие, так нас чуть не поколотили…

Как сообщила "РГ" старший помощник прокурора Курганской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Мария Мельникова, за незаконное использование смотрового колодца в парке Памяти первых поселенцев одного перевозчика ЖБО оштрафовали на 5000 рублей. По распоряжению администрации доступ к колодцу заблокировали, территорию вокруг него опахали. Эти меры помогли, но лишь временно, подтверждают и в мэрии.

Между тем жидкие бытовые отходы сливают и в других неустановленных местах, например в поле напротив деревни Комогоровка. Рядом течет Тобол. Жители в панике: нечистоты уходят в почву и с грунтовыми водами могут попасть в реку, а это источник питьевого водоснабжения Кургана.

Пока законопослушный предприниматель везет свою бочку в пункт приема, его недобросовестный конкурент сделает два-три рейса до ближайшего пустыря

По мнению активистов-экологов, покончить с незаконным сбросом отходов несложно - нужно обязать владельцев оснащать спецавтомобили приборами спутниковой навигации. Добросовестные перевозчики ЖБО возражают: на рынке работает много частников, которые просто нигде не зарегистрированы. Кстати, по обращению ИП бизнес-омбудсмен региона Алексей Чуев попросил налоговую службу проверить хозяев подозрительных машин. По его мнению, они не хотят вставать на учет в ФНС, потому что, если на незаконном сливе попадутся физлица, они отделаются 2-5 тысячами рублей штрафа, тогда как юрлицам за то же правонарушение придется выложить минимум 100 тысяч.

- Незаконный сброс сточных вод будет продолжаться до тех пор, пока власти не создадут нормальные условия для ведения бизнеса, - уверен курганец Евгений Готин. - Я почти три года вращался в данной сфере и могу прямо сказать: честно работать на этом рынке невыгодно.

По его словам, в областном центре целые микрорайоны "стоят на септиках", вырастают целые коттеджные поселки, где отсутствует централизованная система канализации, а точка слива ЖБО, как мы уже говорили, одна на весь город. Например, чтобы вывезти отходы из микрорайона Черемухово, рядом с которым находится упомянутая деревня Комогоровка, надо только в одну сторону проехать 30 километров: потратишь полдня, а заработанных денег даже на солярку не хватит. Поэтому многие легальные перевозчики выставили свои спецавтомобили на продажу. Пока законопослушный предприниматель везет свою бочку в пункт приема, его недобросовестный конкурент сделает два-три рейса до ближайшего пустыря. Там к тому же денег за утилизацию не требуют. По мнению Готина, если власти хотят навести порядок на рынке ЖБО, его необходимо лицензировать.

Такая перспектива вряд ли обрадует и владельцев септиков, ведь тарифы на откачку нечистот ощутимо вырастут. Сейчас на интернет-сервисах ассенизаторы за свои услуги в зависимости от района и объема просят от 500 до 700 рублей. Как сообщили "РГ" в компании "Водный союз", на балансе которой находится точка слива ЖБО, на сегодня заключено около ста договоров с перевозчиками на прием и очистку сточных вод по тарифу, утвержденному региональным департаментом госрегулирования, цен и тарифов. Цены не шокирующие: за10-кубовую цистерну нужно заплатить 175,6 рубля с НДС.

- К нам тоже поступают жалобы, мы выезжаем, проводим рейды, закрываем все несанкционированные точки, но они появляются вновь и вновь, - рассказала "РГ" начальник инспекционно-экологического отдела "Водного союза" Марина Королева. - К сожалению, среди нарушителей есть и те, кто заключил с нами договор. Говорят, очень далеко ехать до точки приема. Это, конечно, не оправдание.

По словам Марины Королевой, в компании понимают, что одного официального места приема сточных вод в областном центре недостаточно, поэтому сейчас вместе с администрацией города прорабатывают вопрос организации дополнительных санкционированных точек.

Официально

Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора, ЖБО, прошедшие необходимую очистку, считаются сточными водами и обращение с ними регулируется нормами водного законодательства. Их слив в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой лицензированию не подлежит. Информация о возможном попадании ЖБО в Тобол в районе микрорайона Черемухово в управление Росприроднадзора не поступала. Вместе с тем в ведомстве отмечают, что проблема обращения с ЖБО остра не только в Кургане, но и в ряде других муниципалитетов региона: большинство очистных сооружений устарело и не обеспечивает проектные параметры очистки. Органы местного самоуправления не исполняют в полной мере свои полномочия в части организации водоотведения - строительства новых очистных сооружений и реконструкции имеющихся.