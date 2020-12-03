Минюст планирует убрать из городских центров СИЗО и колонии

Министерство юстиции России разрабатывает планы убрать следственные изоляторы из городских центров, а колонии вообще вынести за пределы населенных пунктов. Об этом сообщил в четверг министр юстиции России Константин Чуйченко.

"Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения", - рассказал глава ведомства на телеканале "Россия 24".

По его словам, сейчас министерство работает над пилотным проектом, чтобы оптимизировать все и убрать учреждения, связанные с лишением свободы, от людей, из городов, сформировав для этого отдельные площадки.

Проще говоря, городская среда вполне может - и должна - обойтись без решеток и колючей проволоки в местах, где кипит мирная жизнь. Когда вдоль бульвара стоят кофейни и магазины, это хорошо и правильно. Когда же бульвар приводит к тюрьме, хорошего в этом мало.

"Нужно делать здания учреждений системы менее брутальными, - сказал Константин Чуйченко. - Мы не должны видеть колючую проволоку. Тем более что во многих регионах изоляторы располагаются в центре города. И здесь я бы поддержал идею о переносе СИЗО за пределы городов".

При этом и в самих казенных домах условия должны быть цивилизованными. Глава ведомства особо подчеркнул, что в следственных изоляторах находятся люди де-юре невиновные. Суду еще только предстоит решить вопрос, насколько справедливы выдвинутые обвинения.

Если же человек осужден, то желательно, чтобы тюрьма не ломала ему жизнь, если просто совершена ошибка, но есть шанс, что вновь по криминальной дорожке он не пойдет.

Министр юстиции считает, что Федеральная служба исполнения наказаний должна быть более гуманной. В ходе работы сотрудников ФСИН необходимо сделать все возможное для возвращения к нормальной жизни человека, который совершил преступление.

Особое внимание в ходе оптимизации работы ФСИН будет уделено профилактике и работе с людьми, которые после совершения преступления не связанные с лишением свободы.

"Мы должны сделать эту службу эффективной и одновременно разумной", - сказал Чуйченко.

Напомним, программа переноса следственных изоляторов из городских центров обсуждается достаточно давно. Так сложилось, что в исторических центрах многих городов находятся тюрьмы. Нет, их не строили специально в центре, просто когда-то это были окраины, но время шло, города разрастались, и окраины перестали были таковыми.

Первыми сменили прописку "Кресты" в Санкт-Петербурге. На окраине города был построен современный СИЗО "Кресты-2", куда перевели всех арестантов. Сейчас обсуждается перевод столичной "Бутырки".

Предполагается, что городские власти выделят земельный участок для строительства нового следственного изолятора на 3 тысячи мест за пределами центральной части города. А Москва получит здания старых СИЗО N 2 "Бутырка" и СИЗО-3 "Красная Пресня" (еще известная, как "Краснопресненская пересылка").

Новый СИЗО, которое придет на смену "Бутырке" и "Красной Пресне", будет соответствовать всем европейским стандартам. Как рассказывают эксперты, внешне изолятор будет похож на "Кресты-2".