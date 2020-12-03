Водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук, попавшийся на пути пьяной компании возле отеля "Пекин", предъявил к своим обидчикам иск на 1 миллион рублей.

Обидели его, напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, разгоряченными вышедшие в тот момент из стриптиз-клуба.

По словам адвоката Игоря Бушманова, Соловчук просит взыскать 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда. Савеловский суд Москвы 14 декабря проведет беседу по этому иску.

Пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова уточнила, что Соловчук требует взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из четырех фигурантов дела, а также чтобы осужденные возместили расходы на его лечение в размере 42 360 рублей 75 копеек.

Стоит напомнить, что футболист Мамаев ранее уже заплатил Соловчуку материальную компенсацию за поврежденный автомобиль. Кроме того, по словам адвокатов футболистов, на имя Соловчука еще во время следствия был открыт счет, на котором до сих пор лежат 500 тысяч рублей, которые Мамаев согласился выплатить в виде компенсации. В связи с этим защитники недоумевают, зачем понадобился этот иск.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов считает, что Соловчук подал иск именно сейчас, чтобы успеть в срок исковой давности, который составляет 3 года. "Мы представим в суде свои возражения по иску. Подготовлена кассационная жалоба на приговор, в которой мы попросим переквалификации действий Мамаева по эпизоду с Соловчуком, так как там не усматривается хулиганских побуждений. Соловчук его оскорблял и первым нанес удар, а действия Мамаева были ответом. В связи с этим необходимо переквалифицировать обвинение на первую часть статьи, которая предусматривает в качестве наказания штраф, а остальных необходимо оправдать по данному эпизоду", - рассказал адвокат.

Мамаев ранее уже заплатил Соловчуку материальную компенсацию за поврежденную машину

В свою очередь адвокат Александра Кокорина сказала, что также представит в суде свои возражения.

Напомним, Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до 1,5 года. Футболисты и Кокорин-младший, проведя в СИЗО и колонии 11 месяцев, освободились досрочно в сентябре прошлого года.