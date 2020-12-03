Почему на Рязанщине водные объекты превращаются в свалки

Около двух лет назад озеро "Дикая утка", что в микрорайоне Канищево города Рязани, начали засыпать грунтом и строительным мусором. В 2019 году такой же участи подверглось озеро Вьюново со своим водотоком на болотистой местности рядом с деревней Баграмово Рыбновского района Рязанской области. Жалобы местных жителей до сих пор так и не услышали.

...Старинная деревня с красивым названием Баграмово расположена на правом берегу реки Вожи, в трёх километрах от города Рыбное в Рязанской области. По одной из легенд своё название деревня получила от её владельцев - семьи Баграмовых, живших здесь начиная с XV века. В документах XVII-XVIII века населённый пункт упоминается как "село Баграмово с Преображенской церковью". Сейчас это благоустроенная деревня с населением около двух тысяч человек. Именно здесь, в её окрестностях, находятся спорные земельные участки.

Раньше на одном из них, что на окраине деревни Баграмово, былоозеро Вьюново, утверждают в беседе с корреспондентом "РГ" местные жители. В нем купались дети и взрослые, обитали белые аисты, утки и птицы, занесённые в Красную книгу.

На втором земельном участке родники и болото граничили с озером Вьюново. В 2018 году построили дорогу, ведущую в деревню Валищево. Хорошее дело. Только проектная организация при прокладке дороги не предусмотрела водопропускную трубу, соединяющую озеро Вьюново со своим водотоком. Именно из-за этого, как утверждают местные жители, началось высыхание и зарастание водоёма. И, наконец, третий участок - это заболоченная территория, примыкающая к озеру.

- В начале 2019 года на эти земельные участки начали свозить строительный и бытовой мусор, - негодует местная жительница Светлана Репина. - Сейчас, по сути, это - свалка. И настоящая экологическая катастрофа. С самого детства любила ходить на этот водоём, было много редких птиц, учитель природоведения проводил нашему классу уроки о том, как выглядит экосистема. И главное - ответственность за это никто не понес.

Нет, жители деревни не бездействовали. Обращались в администрацию района, Росреестр по Рязанской области, Рязанскую природоохранную прокуратуру и другие ведомства. Но каждый раз ответ их озадачивал: "водоёма и болотистой местности здесь никогда не было".

- Но как же так, - возмущается Светлана Ежова, - я здесь на коньках училась кататься! А мне говорят - не только глазам своим, себе самой не верить. Прямо Козьма Прутков какой-то сидит там. А достаточно всего лишь заглянуть в топографические карты, в том числе и архив гугл-карты, где обозначены и наш водоём и болота.

"Но как же так, - возмущается Светлана Ежова, - я здесь на коньках училась кататься! А мне говорят - не верь глазам своим"

Светлана протягивает нам архивный гугл-снимок, сделанном в 2017 году, и там отчетливо видим и водоём, и водоток этого водоёма, и болото...

Но чудес, как известно, не бывает. Мы отправили запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, земельные участки под перечисленными кадастровыми номерами относятся к землям сельскохозяйственного назначения: "разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства". Все три земельных участка поставлены на кадастровый учёт в апреле 2018 года. "На схемах расположения трёх земельных участков, включённых в состав приложения межевого плана, водные объекты отсутствуют", уточняется в документе.

Пытаемся докопаться до сути. Специалисты, к которым мы обратились, советуют использовать старые и новые аэрофотоснимки, а также общедоступные фотоснимки со спутников и топографические карты для того, чтобы убедиться в наличии водного объекта. Находим карту - План генерального межевания Рязанского уезда Рязанской губернии 1797 года, исторический документ, где изображено русло с рядом расположенной рекой Вожа. Сравниваем с топографической картой этой местности, которую используют кадастровые инженеры для межевания участков. И видим - отчётливо просматривается то самое озеро Вьюново. Водоём имеет гидравлическую связь с другими поверхностными водными объектами - реками (водоток озера - река Вожа - река Ока). По сути, озеро Вьюново является составной частью водотока реки Ока.

Геодезист Дмитрий Локтеев поясняет, если озеро расположено на водотоке (ручей, река, канал) и включает в себя в качестве составной части такой водоток и покрытые им земли, то данный водный объект, согласно Водного кодекса РФ, может находиться только в федеральной собственности. В частной же собственности могут находиться только водоёмы или обводненные карьеры, которые не имеют гидравлической связи с иными водными объектами и находятся за пределами водотоков, то есть замкнутые водоёмы и покрытые ими земли.

Становиться еще интереснее, что же за волшебник, который лёгким движением руки превращает федеральные болота и озера в частные пашни и луга. Изучая документы, захотелось первым делом упрекнуть жителей села, мол, сами виноваты. Ведь в 2017 году в местных газетах было опубликовано "извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков". В нем объявлялось о проведении у здания сельской администрации, собрания по согласованию границ выделяемых земельных участков. Оно состоялось и на нем, как явствует из документов, "никто не возразил относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счёт земельной доли земельных участков".

Однако жители деревни упрек не принимают. "Перед регистрационными действиями должна была проводится государственная экспертиза земельных участков, которой не было и в помине", заявляют они. Они также недоумевают и сомневаются в законности формирования и регистрации участков. "Согласно картографического материала и экспликации земель с расшифровкой, а также на местности видно, что данные участки расположены на водном объекте и болоте, что не входит в коллективно-долевую собственность. И согласно 27 статьи Земельного кодекса РФ в частную собственность не передаются. Причем здесь собрание?", - задаётся вопросом Светлана Репина.

Но чем дальше в болото, тем яснее становился волшебный механизм его превращения в земли сельхозназначения. Схема, примерно, такова: местный житель когда-то получил долю колхозной земли. Он затем или потенциальный покупатель участка, захотел выделить эту долю в участок в границах колхоза. И естественно, обращается к специалисту. И тут появляется... кадастровый инженер, владелец теодолита, который сродни волшебной палочки. Трудно поверить, что он не знал, что эти участки накладываются на болото, водоток озера Вьюново и к тому же не является колхозными. Но кадастровый инженер то ли по доброте душевной, то ли по какой-то другой причине превращает их в земли сельхозназначения.

А дальше покатилось все как по маслу. Конечно, по правилам, перед тем, как эти земли сельхозназначения поставить на кадастровый учёт, проводится всесторонняя экспертиза документов, где участок (пашня, водоём или лес) находится в том ли колхозе он находится, в тех ли границах находится, где была выделена доля какому-то физическому лицу... И только по заключению этой экспертизы принимается решение или отказать, или поставить участок на кадастровый учет. Но Рыбновскому отделу Управления Россреестра по Рязанской области, видимо, было не до того. И водоток водоёма озеро Вьюновостановиться сельхозземлей.

Местные власти за этим решением как за каменной стеной. После публикации в районной газете на эту тему в деревню пожаловал сам глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов. Он убедился, что землю используют не по назначению, что её засыпают строительными и бытовыми отходами. Но факт того, что эта земля когда-то была водоёмом, он почему-то не захотел установить. Собственника участков оштрафовали на 10 000 рублей. И всё. Водный объект не их головная боль.

Зато голова продолжает болеть у местных жителей. Засыпка водотока озера может привести к изменению естественных гидрогеологических процессов, ведь скорее всего гидрогеологических изысканий и расчётов никто не производил, полагают они. Возможно заболачивание рядом расположенной территории, а это фактическое уничтожение земель сельскохозяйственного назначения или, наоборот, осушение территории, изменение баланса и режима, загрязнение подземных вод. Не говоря уже о том, что редкие птицы лишились гнездовий, а сами жители- места отдыха. Кроме того, общественники настаивают: нанесён ущерб экологии на сумму более 45 миллионов рублей.

Обращаемся в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру. После некоторого ожидания из надзорного органа получили знакомый вердикт: "Согласно документам территориального планирования и зонирования в границах вышеуказанных земельных участков водные объекты отсутствуют". Правда, прокуратура не стала отрицать, что на данных земельных участках "обнаружены строительные и твёрдые коммунальные отходы, а также установлено перекрытие неплодородными компонентами почвы (песок, супесь, суглинок), древесными (фрагменты древесной растительности) в виде насыпи и буров".

И в этом Рязанская природоохранная прокуратура усмотрела "признаки составов административных правонарушений". А вот экологический ущерб, констатирует она, "отсутствует".

Можно ли жителям села Баграмова верить самим себе? И кто им ответит на этот вопрос? Росреестр? Прокуратура? Или Следственный комитет?

После этого, честно говоря, мы не знаем, можно ли жителям села Баграмова верить глазам своим? И кто им ответить на этот вопрос? Росреестр? Прокуратура? Или Следственный комитет?..

Между тем

Рязанский суд, наконец-то, запретил собственнику участка, на котором находится озеро "Дикая утка", засыпать водоём. Причём основными доказательствами, которые представила Рязанская природоохранная прокуратура по делу озера "Дикая утка", были старые карты XVIII-XIX веков и архивные фотоснимки со спутника, сообщила "РГ" внимательно следившая за процессом Светлана Ежова. Вот только при рассмотрении заявлений по засыпке водотока озера Вьюново в Баграмово "природоохранный прокурор Алексей Секин не стал принимать во внимание подобные доказательства существования водоёма и болот", - сожалеет она. Кстати, иск на виновных по возмещению экологического ущерба по делу озера "Дикая утка" так и не был подан. Во всяком случае, об этом ничего не слышно.

Справка "РГ"

2 февраля 1971 года была принята Рамсарская конвенция или Конвенция о водно-болотных угодьях. Россия (в составе СССР) присоединилась к ней в середине 70-х годов. Концепция запрещает уничтожать водно-болотные угодья, которые являются местами обитания и гнездовья редких видов птиц.

Компетентно

Владимир Кутякин, адвокат:

- Статьей 170-2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность кадастрового инженера за внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории, если эти деяния причинили крупный или особо крупный ущерб, в данном случае государству.

Кроме того, в соответствии со статьями 285, 293 УК РФ, может идти речь и об уголовной ответственности сотрудника Росреестра по Рязанской области, проводившего правовую экспертизу при совершении регистрационных действий по данному объекту за злоупотребление должностными полномочиями, либо за халатность.